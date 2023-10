Paulo Wanchope se mojó y dijo cuál equipo es el favorito para ganar la Copa Centroamericana

Paulo Wanchope se sinceró y expresó luego de la paliza que Alajuelense le pegó al Cartaginés que para él, la Liga es la favorita para ganar el torneo.

Paulo Wanchope en conferencia luego de partido ante Alajuelense

Alajuelense despachó al Cartaginés 6 a 1 en el global y pasó a semifinales, donde enfrentará a Herediano. Chope, desde ya, ve a la Liga favorita.

“Es candidato a ganar esta copa por lo que hemos visto y vivido contra ellos”, expresó.

LEA MÁS: Un grito al cielo: “Es extraño, uno ve que llaman a jugadores de distintos equipos y de Cartaginés no”

También dijo que entiende los cuestionamientos aunque no los ve como personal.

“Cuando se gana se le invisibiliza a uno y cuando se pierde vienen los ataques, pero no pasa nada, somos un equipo, soy el que doy la cara y cuando se pierde de esta forma y no es la primera vez contra este rival, puede haber cuestionamientos, es normal, no es personal puede estar otro entrenador y habrá esos cuestionameintos”, comentó.