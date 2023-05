Paulo Wanchope tiene al Herediano en sus manos

El destino del Herediano en el torneo de Clausura 2023, por esas ironías de la vida, está en manos de Paulo Wanchope, entrenador de Cartaginés y quien ha entrado en conflicto con los florenses, en especial con su gerente general, Jafet Soto.

Herediano está en sus manos porque necesita que Cartaginés derrote o al menos empate ante el Sporting para clasificar, siempre y cuando el Team saque su tarea en la Olla Mágica, ante Puntarenas FC.

Herediano depende de Cartaginés para clasificar. (Rafael Pacheco Granados)

En estos momentos, Cartaginés está clasificado y es tercero en la tabla con 37 unidades y enfrenta al Sporting, club que tiene en sus manos el último boleto disponible a la siguiente fase con 34 puntos. El Team tiene 33 puntos y es quinto. Pero el asunto se pone bonito en la tabla acumulada, donde el cuarto puesto tiene amplias posibilidades de clasificar al torneo de Concacaf.

Allí el asunto se invierte, Sporting es cuarto con 56 puntos y los brumosos son quintos con 54. Cartago necesita ganar para arrebatarle ese lugar a los albinegros.

En medio de ese emocionante cierre, está la historia Chope - Herediano de este torneo, que no ha sido un lecho de rosas. El entrenador brumoso sacó la motosierra el pasado 19 de febrero, cuando Cartaginés derrotó a Herediano 1 a 0, con unas declaraciones explosivas: “Herediano en la temporada pasada, de los 18 juegos disputados en la temporada regular, en ocho de ellos los rivales salieron con uno o dos expulsados, lo que me llevó a los muchachos a decir, tranquilos, no reclamemos, hacer las entradas que hay que hacer y nada más, porque ya luego nos condicionan y todo eso”, explicó.

“Este dato quiere decir que siete de los diez rivales del Herediano finalizaron los partidos con menos de once jugadores, Guadalupe, Grecia y Guanacasteca no recibieron rojas en sus partidos contra el Herediano, ¿verdad? y solo terminaron con expulsiones en tres partidos (Herediano)”, dijo Chope.

Por supuesto que esas declaraciones tuvieron su respuesta del otro lado y por medio de Jafet Soto, quien en ese momento era el técnico del Team.

“Su carrera ha sido de regular a mala, imagino que ya estaba preparado para perder, porque su discurso era que ya él sabía que iban a expulsar a un jugador.

“Me parece que a Paulo se le olvidó que él jugó fútbol, como entrenador, repito, su carrera no soporta un fracaso más. Y obviamente se agarra de cualquier cosa para justificar su rendimiento”, dijo Soto el pasado 21 de febrero.

Ante esto, el fiebrazo del Cartaginés, Adrián Figueroa manifestó que no hay problema si el Herediano sale beneficiado con el triunfo del Cartaginés.

“Cartago se juega más, primero tiene que asegurar el tercer lugar y lo más importante, clasificar a Concacaf por segundo año consecutivo. Al final, si queremos ser campeones tenemos que ganarle al que sea. Sería mediocre pensar que dejando fuera al Herediano hacemos un buen torneo”, expresó Figueroa.

Mientras tanto, el aficionado florense Fabián Zumbado, dijo que los heredianos han hablado del asunto.

“Nada gana Heredia con que Cartaginés no pierda, si Herediano no gana, o sea, antes de pensar en depender de ellos, de la Virgen o de quien sea, tenemos que pensar en ganar y luego de eso, estar pendientes del otro resultado”, comentó.