Paulo Wanchope tiró datos sobre el Herediano que pusieron a pensar a más de uno

Paulo Wanchope afirma que está vigilante de todo tipo de datos antes de los partidos. (Rafael Pacheco Granados)

Como pocos lo habían hecho, armado con datos en mano, Paulo Wanchope, técnico del Cartaginés, reveló una estadística sobre el Herediano en la que afirma se basó para planear el duelo ante los florenses y que puso a pensar a más de uno.

Chope reveló que ante los florenses se cuidaron más que nunca del tema arbitral y de no sufrir ninguna expulsión, porque el torneo pasado la mayoría de rivales que se la vieron con el Team se fueron con, al menos, una roja. De manera muy tranquila, explicó su análisis.

“Será la última vez que hable de esto, don Leo (Vargas) hace dos días que hablamos me sugirió no hablar más de los árbitros, cosa en que la verdad tiene razón, pero yo le voy a decir a don Leo y a todos ustedes que lo haré por última vez y no lo vuelvo a tocar. Se lo prometo a don Leo, a los jugadores y a la afición en general.

“Hay unos datos que me llevaron a preparar este partido, por lo que me dije, no voy a ser más inocente y que me llevaron a mí a tomar decisiones para este partido. Herediano en la temporada pasada, de los 18 juegos disputados en la temporada regular, en ocho de ellos los rivales salieron con uno o dos expulsados, lo que me llevó a los muchachos a decir, tranquilos, no reclamemos, hacer las entradas que hay que hacer y nada más, porque ya luego nos condicionan y todo eso”, explicó.

Para Chope es un dato que incide en la preparación de la semana y a pesar de eso los brumosos no se salvaron de la roja, luego que a los 80 minutos Jordan Smith se fue por una entrada que el árbitro Steven Madrigal consideró era de expulsión.

“Este dato quiere decir que siete de los diez rivales del Herediano finalizaron los partidos con menos de once jugadores, Santos, Sporting, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Puntarenas y San Carlos sufrieron expulsiones ante Herediano, ¿Estamos? Guadalupe, Grecia y Guanacasteca no recibieron rojas en sus partidos contra el Herediano ¿Verdad? y solo terminaron con expulsiones en tres partidos (Herediano).

“Estos datos me dan a mí la referencia para preparar un partido, sea casualidad o no, es un dato importante para preparar a los muchachos, por eso mi disconformidad y la presión que yo tenía y que no se diera el dato que se vio la temporada pasada. Ya no vuelvo a hablar más de este tema”, dijo.

Con los datos ofrecidos, le preguntamos de manera directa a Paulo si él cree entonces que los florenses son favorecidos por los árbitros, pero afirma que es solo un dato, nada más, o sea, cada quien lo interpreta como quiere.

“Es un dato que utilizo para prepararme, que no es menor, que así como analizamos que el Herediano es muy fuerte atacando por la derecha, es un dato importante para nosotros al preparar el partido. Yo tengo que estar absolutamente pendiente de todo, voy a estar atento, muy atento”, añadió Chope.