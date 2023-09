Paulo Wanchope ve una ventaja para su equipo en el duelo ante Alajuelense

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Paulo Wanchope, ve un factor positivo para el partido ante Liga Deportiva Alajuelense, que se jugará este miércoles a las 8:30 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

Cartaginés jugará a puerta cerrada contra Alajuelense en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

El hecho de que el partido sea a puerta cerrada y los rojinegros, líderes del torneo, se priven del apoyo de la afición, es un elemento que, sin duda, beneficiará a los brumosos, desde el punto de vista de Wanchope.

“Independientemente de que sea de visita o en casa, siempre se quiere tener gente, uno como visitante también, uno desea tener esa posibilidad de jugar con público, pero no podemos esconder que sí es factor importante para ellos, que no van a tener, pero entendemos que la calidad que tiene la planilla de Alajuelense es de cuidado. Es un factor sí, pero no es determinante”, consideró el entrenador brumoso.

Chope va con la intención de dar un golpe de autoridad, quitarle el invicto a la Liga y seguir metido entre los equipos clasificados.

Al Cartaginés le costó mucho el juego del domingo ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo tomamos como un partido para acercarnos y seguir peleando por los objetivos, el primero es ir asegurando la clasificación y segundo es clasificar de primeros, pero para eso tenemos que buscar los tres puntos ante Alajuelense, todos los partidos son claves, pero este aún más porque se trata del puntero y queremos acercarnos a ellos”, añadió el entrenador en la conferencia de prensa de este martes en el Fello Meza.

Dijo que derrotar a los manudos, además de los 3 puntos, tendría consecuencias positivas en su equipo.

“Es un aspecto anímico, es un equipo que va invicto, ganar es importante para el equipo, la afición, la institución, queremos ser protagonistas y para eso necesitamos dar ese golpe”, consideró.