Paulo Wanchope y Leonardo Vargas desnudan al Comité de Licencias

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, y su entrenador, Paulo Wanchope, le dieron con todo al Comité de Licencias por haber permitido el aval a un estadio como el Rafael Bolaños que está dentro de la Liga de Ascenso.

Los requistos para los estadios de primera y de segunda división son diferentes y Competición es quien programa los partidos, por lo tanto, permitió que se diera la irregularidad. Para tener claridad, Licencias pertenece a la Fedefútbol y Competición a la Unafut.

Tanto el departamento de prensa de la Fedefútbol como la presidenta de Unafut, Vicky Ross, fueron consultados, pero no hemos recibido respuesta.

El partido estaba programado para las 4 de la tarde, pero el aguacero que cayó sobre el sector de Playwood de Alajuela en el barrio San José y la rayería, retrasaron el inicio por media hora en primera instancia y luego se suspendió de forma definitiva porque el estadio no cuenta con el aval de Licencias para la iluminación.

Lo que se vivió en el Rafael Bolaños fue un verdadero relajo. RMD (Cortesía)

El partido quedó programado para las 4 de la tarde de este domingo, en el mismo escenario y con el gran riesgo de que vuelva a pasar lo mismo. Incluso, las dirigencias de ambos equipos, Grecia y Cartaginés, querían programarlo a las 2 de la tarde, pero por ser cancha sintética, reglamentariamente no se puede. Así es nuestro fútbol, ¡qué pena!

Ante semejante desmadre, Chope y Vargas fueron muy críticos.

“Uno habla con fundamento y es increíble que este estadio esté avalado y otros no. Este estadio no creo que tenga una cantidad importante de baños para el público, la iluminación no es buena y la cancha no es buena; sin embargo fue avalada”, expresó Chope.

El partido se suspendió porque la iluminación del Rafael Bolaños no tiene el aval de Licencias. Tomado de RMD (RM Deportes)

“Si queremos crecer, los dirigentes tienen que poner de su parte, no sé quien integra ese Comité de Licencias y qué parámetro tienen para decidir qué estadio sí y que no. Dicen que la iluminación no está avalada, pero poner un partido a las 4 de la tarde, eso quiere decir que a medio tiempo lo iban a suspender, son ocurrencias y sí da para pensar muy mal”.

El entrendor brumoso añadió que con esto, es evidente que pasan cosas por debajo.

“Mejor no sigo hablando porque sino yo creo que podría ser una noticia internacional”, dijo a FUTV en un tono más irónico.

Así estaba la cancha antes de agüacero. Tomado de RM Deportes.

“Los dirigentes de todos los clubes hacen esfuerzo por buscar patrocinio, ¿con qué cara va a ir un dirigente a una empresa seria a pedir un patrocinio, con todo eso? Es imposible que una empresa seria se meta en el fútbol. Nos vemos perjudicados todos, es evidente que algunos se están beneficiando, todo es una decepción”, añadió.

El técnico señaló a los que están arriba de ellos (en la estructura del fútbol) como los responsables de todo el desmadre.

“Todo esto da vergüenza y los que toman la decisión, el máximo ente es la federación, todo tiene que salir de ahí, directrices, toda la seriedad y de allí todos nosotros nos vamos acomodando a las directrices, fui gerente deportivo de Saprissa, sé de la dificultad que es atraer patrocinio, de la dificultad de mejorar infraestructura, pero todo esto va en contra de lo que se quiere. He escuchado al presidente hablar de dificultades para patrocinios, esto aleja a empresas serias que quieran estar en el fútbol”, expresó Chope.

Nada en firme

En sana teoría el partido se jugaría este domingo a las 4 de la tarde, pero al parecer no hay nada en firme.

La Fuerza Pública no ha dado el consentimento para el dispositivo de seguridad para el domingo, pues Alajuelense juega a pocos kilómetros este domingo a las 5 y el lunes es feriado por lo que también habría dificultad.

Según una información que trascendió en Tigo Sport, durante la transmisión del partido Santos - Guadalupe, el juego se efectuaría sin público, pese a que ya algunos aficionados pagaron su entrada.