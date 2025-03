Paulo Wanchope: su carácter le ha traído varias broncas en su carrera

Paulo Wanchope fue el protagonista de varios momentos bochornosos fuera de la cancha. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

A pesar de que como futbolista tuvo una carrera deportiva exitosa, Paulo César Wanchope, nuevo técnico del Deportivo Saprissa protagonizó algunos momentos bastante incómodos desde que se convirtió en entrenador.

A inicios de semana, el nombre de Chope sonaba con fuerza para llegar al banquillo morado y en redes sociales salieron a relucir algunas de las épicas broncas que protagonizó el hoy entrenador tibaseño.

Diferencias con entrenadores y jugadores y hasta un agarronazo con un oficial de seguridad en Panamá forman parte del oscuro pasado del exdelantero.

Jorge Luis Pinto afirmó que Chope pidió que saliera de la Fedefútbol. Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Diferencias con Pinto

En julio del 2014, el extécnico de la Selección Nacional Jorge Luis Pinto reveló a una emisora peruana que Wanchope, quien en ese entonces era su asistente fue quien pidió su salida del cuerpo técnico.

Unos días antes, cuando Pinto dijo que renunciaba a la Tricolor no dio nombres, pero aseguró, en ese entonces que “durmió con el enemigo durante año y medio”.

“Me dolió que este chico haya ido al presidente a decirle que me sacara”, dijo Pinto. El periodista le consultó “¿Cómo se llama el asistente?’; y el cafetero aseguró: “No vale la pena, Paulo Wanchope”.

LEA MÁS: Así fue el primer día de Paulo César Wanchope como técnico de Saprissa

Luego de las declaraciones del cafetero Wanchope se defendió y respondió a las críticas.

“Nosotros sabíamos que era mejor no tomar la decisión de quitar al cuerpo técnico. Más bien dijimos que nos íbamos a encargar de hablar con los jugadores para luchar, para no bajar la cabeza porque todos sabíamos lo problemático y lo difícil que es el señor Pinto, pero había que sacar esto por el país”, afirmó en ese entonces.

Wanchope protagonizó una bochornosa pelea en el 2015, en Panamá. Archivo. ( Archivo./Archivo.)

Al mejor estilo de una pelea de boxeo

Un año después, en agosto del 2015, Wanchope, quien era entrenador de la Sele se dio de manazos con un efectivo de seguridad privada en Panamá, durante un juego de la Selección Sub-23.

Los hechos se dieron en el Estadio Maracaná, en la localidad de Chorrillo y de acuerdo con los medios de ese país, apenas terminó el partido Chope se acercó a un pequeño portón que dividía la cancha de la gradería y un oficial de seguridad le impidió el paso, el técnico patrio forzó su ingreso y ahí se desató la bronca.

LEA MÁS: A Sergio Gila lo pusieron contra la pared con una de las preguntas más incómodas de su gestión

El oficial empujó a Wanchope, quien, por el impulso, golpeó a un niño. Este, también por el impulso, se devolvió y le lanzó un golpe al hombre de seguridad, quien reaccionó primero con una patada y luego se lanzó sobre él, propinándole una serie de puñetazos.

Paulo César intentó contener los golpes, cayó en una butaca y buscó evadir los manotazos hasta que intervino un policía para separarlos.

Marcel Hernáandez protagonizó una polémica dedicatoria a su entrenador, en el 2023. Foto ilustrativa / Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gol con polémica dedicatoria

El 4 de marzo del 2023, Paulo César, siendo técnico del Cartaginés vio a su equipo caer ante el Sporting, por marcador de 2-1. El gol del descuento brumoso fue anotado por Marcel Hernández y su celebración no pasó nada desapercibida.

El cubano se volvió y le gritó con todo a Wanchope y luego del partido, el delantero dijo: “Me reservo las cosas, es una parte competitiva mía. Llevo las cosas al límite”.

En conferencia de prensa, Paulo trató de bajarle el piso a las declaraciones del atacante, pero dejó claro que será responsable de sus acciones, y si continúa con ese tipo de celebraciones.

💥 Marcel anota y le echa en cara el gol a Chope pic.twitter.com/2urrz600hV — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 5, 2023

“Es un jugador competitivo y tuvo esa reacción y desahogó. Es un jugador importante. Yo necesito exigirles a todos y a todos por igual, pues velo por el comportamiento grupal.

Él es importante para nosotros y goleador histórico y ha pasado por un bache de partidos sin goles y ahora se está desahogando. No hay problema, ni bronca”, afirmó.

Paulo César y Jafet Soto se intercambiaron mensajes cuando dirigían a Cartago y Herediano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Tiradera a Jafet

En marzo de ese año, Wanchope intercambió frases con Jafet Soto, quien era técnico del Herediano.

Todo comenzó cuando el exentrenador de Cartaginés dio una estadística arbitral que no le hizo gracia a los florenses.

“En la temporada anterior, de los 18 partidos, en ocho de ellos, los rivales de Heredia quedaron con uno o dos expulsados. Yo les dije a los jugadores que no reclamáramos porque nos sacan una amarilla, ese dato incide en la preparación de la semana”.

LEA MÁS: Paulo Wanchope: “No voy a gastar más tiempo en Jafet”

“Siete de los 10 rivales de Herediano finalizaron el partido con menos de 11 jugadores: Santos, Sporting, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Puntarenas y San Carlos sufrieron explusiones ante Herediano. Guadalupe, Grecia y Guanacaste no recibieron rojas en sus partidos ante Herediano”, expresó.

Soto, fiel a su estilo no se quedó callado y respondió con todo:

“Su carrera no soporta un fracaso más. Se agarra de cualquier cosa para justificar su rendimiento. Le deseo lo mejor, no es mi amigo, estuvimos juntos en una generación, pero no es mi amigo. Indudablemente, hay situaciones de rendimiento que no se pueden justificar con historias. Su frustración como técnico es grande”, manifestó.

“Saprissa va a jugar más fútbol”

Manuel Gerardo “Puro” Ureña, quien trabajó con Chope cuando fue técnico del Club Sport Uruguay, en la Liga de Ascenso reconoció el profesionalismo del ahora entrenador morado y dijo que lo que pasó es parte de su pasado.

“Hace años no converso con él, pero lo que le puedo decir es que la vida te enseña cosas y veo que él ha madurado bastante, con el paso del tiempo se puede cambiar la personalidad.

“La verdad es que sólo puedo decir cosas buenas de Paulo César, que siempre trabaja en pro de los equipos en donde está y no se se le puede achacar cosas del pasado, eso es vivir con una enfermedad del corazón”, añadió.

Ureña fue más allá y aseguró que Chope le impartirá a sus jugadores disciplina y los valores que le gustan al camerino morado.

"Wanchope llega a dirigir, familizarizado con la cultura e ideología del equipo; el toque del balón, las jugadas terminadas, yo jugué en Saprissa por 16 años y sé de esos valores que se imparten en el equipo.

“Va a respetar la cultura del equipo, eso no se puede negociar a la hora de contratar un entrenador y le puedo decir con seguridad que Saprissa va a jugar más fútbol con Wanchope", comentó.