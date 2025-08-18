Pedro Navarro tiene una versión distinta sobre en el gol que le invalidaron al Cartaginés

Pedro Navarro, uno de los especialistas en arbitraje más reconocidos, tiene una versión sobre el gol anulado al Cartaginés en el juego de este domingo ante Guadalupe que tanta polémica ha causado.

Para Pedro Navarro, el gol del Cartaginés debió valer. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Navarro, quien era hasta el 6 de enero de este año árbitro, renunció al arbitraje para asumir un puesto en la UCR y también como comentarista en las transmisiones deportivas de Canal 7.

El gol invalidado al Cartaginés ha tenido versiones que dan por correcta la decisión del VAR, respaldada por el árbitro Anthony Bravo, como la de Henry Bejarano, quien asegura que los futbolistas brumosos no respetaron la distancia de un metro que debe haber entre la barrera y los jugadores de equipo que ataca.

Pero Navarro dijo otra cosa.

“Los jugadores de Cartaginés estaban bien posicionados, a una distancia de más de un metro. Un jugador de Guadalupe se desplaza hacia el lado derecha de la barrera, se sale de la barrera para ir a marcar a un jugador de Cartaginés”, explicó.

El árbitro era Anthony Bravo. (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

Añadió que ese jugador de Guadalupe deja de ser parte de la barrera cuando se desplazó y es el que hace que el jugador brumoso quede a la par de él, pero está separado de la barrera.

“Al momento de tocar el balón (Johan Venegas), ya la barrera se separó, ese jugador se separó completamente de la barrera”.

Ese argumento fue el que dio el entrenador Andrés Carevic, en la conferencia de prensa luego del partido.

El jugador Diego González, quien metió el gol, expresó en FUTV otra variante. Él le preguntó al árbitro por qué anuló el gol y la respuesta fue, “por una falta”.

Tanto Navarro como Bejarano explicaron que en ningún momento existió falta.

Sin duda, es una jugada con muchas aristas y el informe arbitral será muy esperado, y los audios que libera la Fedefútbol serán vitales para saber qué se consideró realmente.