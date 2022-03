Pelada de Gianluigi Donnarumma hizo que el mundo recordara a Keylor Navas

Al portero italiano Gianluigi Donnarumma le llovió tieso y parejo por la pelota que perdió ante la presión del francés Karim Benzema y que provocó el gol del empate de los merengues.

Gianluigi Donnarumma se la peló y le ue feo. (JAVIER SORIANO/AFP)

A partir de ese momento, el PSG perdió el control del partido, y los merengues se le fueron encima para marcar dos goles más.

La prensa internacional reaccionó y le tiró con todo a Donnarumma y muchos, incluso, consideran que el costarricense Keylor Navas debió atajar ante el Real Madrid.

La portada de L'Equipe cargó contra el portero italiano. (Captura de pantalla)

Y es que para muchos en un partido tan bravo como el de este miércoles, el portero titular debía ser Navas, quien ya ganó tres veces la Champions, precisamente con el Real Madrid, y está acostumbrado al ambientazo del Santiago Bernabéu.

Por ejemplo, el comentarista de ESPN Richard Méndez mandó un mensaje de claro apoyo al tico. “Por cosas como la de Donnarumma en la jugada del empate es que prefiero a Keylor Navas en mi equipo siempre”.

La portada del influyente diario francés L’ Equipe destacó en su portada la foto del momento en que Benzema le quita la bola al italiano con el título: ‘Punis por le roi’ (Castigado por el rey).

“Enorme desilusión para los parisino. Un error de Donnarumma precipita la eliminación del PSG”, dice parte de la portada.

El diario italiano Corriere delo Sport, tituló en la crónica: “Desastre de Donnarumma: la ‘paperissima’ que cambia el destino del Real-PSG”.

En la bajada de la nota se lee: “El exportero del AC Milan protagonista de un tremendo despiste que le da a Benzema el gol del momentáneo 1-1 y cambia totalmente la inercia del partido y la clasificación a cuartos de Champions”.

Adriana Monsalve del canal de Televisa-Univisión, TUDN, expresó en su Twitter que con Keylor, la situación hubiera sido diferente.

“Sé que el hubiera no existe y es fácil hablar después de lo ocurrido pero… @NavasKeylor bajo los tres palos en el Bernabeu, un sabor y sentimiento distinto para enfrentar este partido de eliminatoria”, escribió.

El entrenador italiano Fabio Capello, quien había tratado de ingrato a Donnarumma cuando dejó el Milan por el PSG, dijo en Sky Sport, Italia.

“Cuando mis equipos se relajaban, me enfadaba mucho... No sé cómo le irá a Donnarumma ahora en París. La eliminación es suya. Lo de Benzema sobre él sólo es falta en Italia, no en Europa”.

El comentarista mexicano David Faitelson también fue duro, pero no solo con el italiano. “Con todo respeto para Donnarumma, Pochettino, Leonardo y Al Kelaifi: no hay pretextos. El Madrid terminó superándoles. A “llorar” a Notre Dame…”

[ Gianluigi Donnarumma: “Siempre fui titular... esta situación me molesta, no es fácil” ]

Fernando Palomo, periodista salvadoreño de ESPN, escribió un tuit muy corto pero que expresa mucho, apenas se dio el error de Donnarumma. “Y Keylor en el banco. Revive el Madrid”.

Le dan con todo a Messi

Mientras tanto, la prensa francesa arremetió contra Messi como uno de los culpables del fracaso parisino en Europa.

El diario L’Equipe puso al frente de su sitio una imagen del argentino cabizbajo que acompañó con la frase “irracional”, en referencia a la magnitud de la derrota.

El mismo diario usó otra imagen Karim Benzema, héroe absoluto de la jornada con sus tres tantos, y la palabra “Mesías”, sobre su cabeza, en una clara referencia a que el experimentado galo hizo lo que todos esperaban que el argentino hiciera.

RMC Sports calificó como un “fiasco” la actuación del PSG, aunque no puntualizó sobre Messi. En el artículo apenas se nombra al argentino para señalar que ni él ni Neymar hubiesen conseguido tapar la gran actuación de Kylian Mbappé, aunque hubiesen convertido un gol sobre la hora para forzar un alargue.

Por su parte, Le Parisien, conocido por sus puntajes bajos a Messi, lo calificó con un 4. “Todavía no es la mejor versión de un siete veces Balón de Oro. Pero, mejor que en la salida, fue justo en sus pases sin ser decisivo de cara a portería.