Penal mal sancionado, expulsiones que no se dieron: Liberia vs Alajuelense tuvo de todo

01/10/2023, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano, partido de la jornada 13 entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

En el juego Municipal Liberia - Liga Deportiva Alajuelense Keylor Herrera tuvo mucho trabajo y varias jugadas polémicas. ¿Debieron expulsar a un jugador de Liberia? y ¿Los penales fueron bien marcados? Acá se lo contamos.

Minuto 14: Tarjeta amarilla para Álvaro Aguilar de Liberia por jalarle la camiseta a Johan Venegas. ¿Bien amonestado?

Para mí, esa acción es para roja, no de amarilla, ya que era una oportunidad manifiesta de gol y el árbitro Keylor Herrera cometió un error al enseñarle a amonestación.

Minuto 21: Giancarlo González amonestado por una falta a Diego Madrigal. ¿Cómo vio esa jugada?

Bien amonestado, el defensor rojinegro por una entrada temeraria, buena la actuación de Keylor Herrera.

Minuto 31: Keylor Herrera marcó penal a favor de Alajuelense por falta de Mynor Escoe a Joshua Navarro. ¿Actuó correctamente?

Marcación correcta del árbitro, el liberiano le cometió la infracción al manudo, fue una entrada imprudente dentro del área, por lo tanto fue penal.

Minuto 40: El banquillo de Alajuelense reclamó por una posible falta a Johan Venegas dentro del área. ¿Era para penal?

Hay un pequeño golpe sobre el jugador rojinegro, pero no era para sancionar penal, bien el árbitro en su interpretación. Pero antes de esa jugada, se presentó una falta a favor de Liberia que no la sancionó, debió tener cuidado en eso.

Minuto 65: Keylor Herrera marcó penal para Liberia por falta a Raúl Vidal dentro del área. ¿Qué le pareció su decisión?

En mi opinión, el jugador de la Liga va al balón, no le cometieron ninguna falta para la sanción de la pena máxima y no tocaron al liberiano. Lo que pasa es que Keylor Herrera no hizo su diagonal y no agarró un ángulo de visión bueno, me pareció que se equivocó al sancionar el penal.

Minuto 72: Tarjeta amarilla para Kevin Cabezas en el cuadro liberiano. ¿Cómo la vio?

Bien amonestado por sujetar el avance de un adversario.

Minuto 76: A Carlos Mora lo pintaron de amarillo en una disputa por el balón. ¿El árbitro actuó bien?

Bien amonestado Carlos Mora por realizar una entrada en forma temeraria, eso es tarjeta amarilla

Minuto 86: Keylor Herrera marcó pena máxima para Alajuelense por una falta a Alexis Gamboa del guardameta Erick Sánchez.

Bien sancionado el penal, el portero de Liberia nunca va por el balón, se llevó al jugador de Alajuelense. Pero no es para expulsión, porque si bien es cierto no le dio la señal de ventaja, le quedó al jugador manudo, pero se retrocede, bien amonestado el guardameta.