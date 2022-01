Pequeña aficionada tuvo que ver los partidos de su amado Saprissa en el Hospital de Niños

Stephanie Marín, Mariángel, María Celeste y Erick Techer han salido adelante como familia en medio de la enfermedad de su hija mayor. Foto: Cortesía.

Mariángel Techer Marín tuvo que enfocarse de lleno en su lucha contra la leucemia, pero a pesar de eso no le perdió la pista al Deportivo Saprissa, equipo de su corazón, al cual le dio seguimiento desde una de las camas del hospital Nacional de Niños.

En el centro médico, estuvo internada durante casi medio año en el 2021, mientras era tratada y esperaba una cirugía de médula ósea, por lo que las mejengas de la S le ayudaron a distraerse un poco de la dura situación que vivió.

Actualmente Mariángel, de 12 años, está en su casita en Hatillo, luego de haber superado la operación. Ella recuerda que las enfermeras del hospital se quedaban con ella viendo los partidos.

Debido a que la cirugía se la hicieron a finales de noviembre y que la dieron de alta hasta el 22 de diciembre, Techer aún no puede salir de su casa, pero estará pegadísima a la tele para ver una edición más de la cuadrangular 90 Minutos por la vida con el objetivo de hacerle barra al Monstruo y apoyar a los niños que pasan situaciones como la de ella.

La admiración que siente por jugadores como Kendall Waston es tan grande como la altura del jugador y hasta nos contó que le gustaría en algún momento conseguir una camiseta con las firmas de sus ídolos morados.

“Fue una lástima perder la final, pero es mi equipo y no me importan las derrotas, yo lo sigo igual y tengo la fe que este año sí vamos a ser campeones”, dijo la jovencita con la misma fe que con la que ha asumido su recuperación.

Kendall Waston además de la morada, tiene buen puesta la camiseta de ALCCI. Foto: Cortesía

La historia de Mariángel es una más de la lucha que dan y han dado muchos niños costarricenses al lado de la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALLCI), principal beneficiario de los fondos que recaude la cuadrangular para continuar con su benéfico propósito.

“Todo esto empezó el 13 de mayo, nunca se me olvida, mi hermano (Robert) también fue sobreviviente de leucemia y empecé a ver el mismo patrón que tenía él, empecé a verla decaída, con los labios pálidos, no me quería comer, estaba perdiendo peso y lo que más me alarmó es un día que me la encontré dormida en el día, cosa que nunca hacía y estaba bañada en sudor.

“Cuando yo la vi así se me clavó en el corazón la misma sensación que con mi hermano, me la llevé a la clínica, le hicieron examen de sangre y le detectaron la leucemia y pasaron todo al Hospital de Niños y no es porque mi hija estuvo ahí, pero es un lugar impresionante, en donde recibió las mejores atenciones”, comentó Stephanie Marín, mamá de Mariángel.

Toda la familia se vio involucrada en ayudar a Mari, tanto así que la mamita fue la que salió compatible para donar su médula a la niña. Ellos admiran la forma en la que Mariángel soportó los fuertes procesos de quimioterapia y y la cirugía.

Mariángel Techer espera iniciar el colegio este año. Foto: Cortesía

“Ella en este momento está aislada en su cuartito, no puede estar con nadie, solo entro yo con mascarilla y ella también, para asearle el cuartito, ahí tiene que comer y hacer todo”, explicó.

En casos de estos, ALCCI respalda a toda la familia, por ejemplo le dio apoyo sicológico a María Celeste, la hija menor de Marín, que tiene 11 años. Para ella era difícil llevar la situación por la atención que perdió, debido a que sus papás estaban metidos de llenos ayudando a su hermanita.

“Todos necesitamos ayuda, muchos niños la necesitan, dado que no todos tienen los mismos recursos para salir adelante, yo vi muchos casos en el hospital, así como yo necesité ayuda, hay muchos en la misma situación. Le digo a la gente que por favor colabore, es algo muy necesario”, finalizó Mariángel con su mensaje, con la experiencia que otorga pasar por una experiencia de este tipo.

Las entradas para el evento están a la venta en el sitio web specialticket.net, puede ayudar también por medio de mensajería Kölbi y al Sinpe móvil 8620-9090. Quienes asistan deben contar con esquema de vacunación completa con más de 14 días de emitido