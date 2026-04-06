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¿Perdonaron a jugadores de Alajuelense y Guadalupe que se enfrascaron a golpes? Exárbitros dan su veredicto

Isaac Badilla fue expulsado y Axel Amador vio la amarilla por un pleito que tuvieron ambos; sin embargo, el VAR intervino para cambiar la determincación

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Por Eduardo Rodríguez y Henry Bejarano Matarrita

Cerca del cierre del juego entre Alajuelense y Guadalupe, el recién ingresado defensor alajuelense, Isaac Badilla, se enfrascó con Axel Amador y la silbatera Marianella Araya sacó la roja al manudo y mostró tarjeta amarilla al josefino.

Tras esta primera determinación en la que se pudo apreciar a ambos soltar golpes de un lado y otro, el VAR llamó a Araya y cambió por amarilla a Badilla y mantuvo la misma postura con Amador.

Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Para el exárbitro Marvin Amores estpa bien las amarillas sacadas (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para el exárbitro nacional Marvin Amores, el VAR actuó de buena manera, ya que no daba para roja al manudo.

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“Está bien, no merecían ninguno de los dos la roja”, manifestó Amores ante la consulta de La Teja.

Para Henry Bejarano la jugada daba para mucho más: “Eso es roja para los dos por conducta violenta al darse golpes”, sentenció.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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