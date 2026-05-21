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Pérez Zeledón anuncia su primera renovación para el Apertura 2026

El Municipal Pérez Zeledón anunció su primera renovación para el Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Pérez Zeledón anunció su primera renovación para el Apertura 2026.

Este jueves, los guerreros dieron a conocer que el joven defensor Keral Ríos seguirá con el club hasta junio del 2027.

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Keral Ríos seguirá con Pérez Zeledón hasta junio del 2027. Foto: Facebook PZ. (Facebook del Pérez Zeledón/La Nación)

La renovación de Keral Ríos

Así anunció PZ la renovación del jugador de 23 años:

“El lateral derecho de 23 años, Keral Ríos Castillo, renovó su contrato con el Municipal Pérez Zeledón por periodo de un año (dos torneos cortos); es decir, hasta el 30 de junio de 2027″.

Hace unos días, el equipo que dirige Robert Arias dio a conocer la salida de 7 jugadores: Manuel Morán, Gustavo Méndez, Luis Loroña, Rodrigo Garita, Adán Clímaco, José Guillermo Mora y Jefferson Rivera.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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