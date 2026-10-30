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Pérez Zeledón anuncia una sorpresiva salida tras perder ante Alajuelense

Pérez Zeledón tomó una decisión que sorprendió a muchos al anunciar una separación del plantel

Por Sergio Alvarado

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Nicolás Morínigo se despidió de Pérez Zeledón sin jugar.
Nicolás Morínigo se despidió de Pérez Zeledón sin jugar. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

El Municipal Pérez Zeledón sorprendió este jueves al anunciar la separación de uno de sus jugadores, el paraguayo Nicolás Morínigo, tras llegar a un acuerdo con el futbolista.

“El Municipal Pérez Zeledón informa que se ha formalizado el 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐨 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨 dando por concluido su vínculo contractual con nuestra institución”, indicaron.

El delantero de 26 años llegó hace un mes y medio al cuadro sureño, como uno de los últimos fichajes del club y se fue sin siquiera debutar tras no haber sacado sus permisos y papeles para jugar.

La salida se anunció tras la derrota del domingo contra Alajuelense por 1-0 y a dos días de enfrentar al Puntarenas FC como local.

Los sureños son los coleros del torneo, con nueve puntos en 13 juegos, en los que apenas suman dos victorias.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.