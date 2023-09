Pérez Zeledón luchó hasta contra la lluvia para reencontrarse con la victoria

Pese al dominio de Guanacasteca, no le alcanzó para dejarse el triunfo. Foto: Prensa ADG

En una mejenga en la que pasó de todo y la polémica figuró, el Municipal Pérez Zeledón se reencuentra con los tres puntos en el campeonato al vencer por 1-2 a la Asociación Deportiva Guanacasteca en uno de los estadios más rudos del torneo: El Chorotega.

El primero en entrar a escena fue un fuerte aguacero que cayó en Nicoya desde el cierre de la primera parte. Sin embargo, al minuto 56 una rayería obligó al árbitro Keylor Herrera a suspender el juego.

Tras 30 minutos de espera, el central avaló la reanudación del encuentro y esos minutos fueron más emocionantes que todo el primer tiempo.

Los guanacastecos abrieron la cuenta al 61′ por intermedio de Steven Williams. Tras un tiro libre por la derecha, Erick “Cubo” Torres cabeceó hacia el punto penal y se la dejó servida a su compañero para tomar la ventaja.

Pero esto no fue suficiente, ya que el asistente arbitral Josué Mejía le ayudó al central a marcar un penal para los Generaleños. A los locales no les cayó nada bien la sanción porque alegaron que nunca hubo mano por parte de su defensor Pedro Leal; incluso, en la toma de televisión no se vio claro. Al final, Jurguens Montenegro anotó el empate con un tiro al centro y a ras de suelo.

Ya para el 79, cuando los de Guana jugaba con uno menos por la expulsión a Randy Vega, Cristian Reyes, de pierna izquierda, y dentro del área consiguió el gol que les deparó los tres puntos y el reencuentro con el triunfo tras seis fechas.