Pérez Zeledón renueva el contrato de una de sus principales figuras

El Municipal de Pérez Zeledón sigue trabajando para mantener una planilla competitiva de cara al torneo de Clausura 2026 y una de sus figuras extendió su ligamen con los guerreros.

Este sábado, el equipo josefino dio a conocer que el portero Bryan Segura continuará con el equipo, por un año más.

“El guardameta Bryan Segura firmó una extensión de contrato y seguirá ligado hasta diciembre de 2026 con los Guerreros del Sur”, mencionó el club en sus redes sociales.

El portero Bryan Segura renovó su ligamen con Pérez Zeledón, por un año más. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Su confianza en Pérez Zeledón

El portero Bryan Segura tiene 28 años y una destacada trayectoria en primera división.

Segura nació y se crió en Pérez Zeledón y llegó al equipo generaleño cuando tenía 11 años. Allí estuvo hasta finales del 2019, cuando fue contratado por el Club Sport Herediano.

A Pérez volvió el año pasado y ha sido de los jugadores claves en el equipo que dirige Luis Javier Orozco.

Un año complicado

El 2025 ha sido un año complicado para Segura y su familia, pues a inicios de marzo enfrentó la pérdida de su hermano, en un accidente de tránsito.

Cristian Segura falleció a finales de marzo, al sufrir un accidente de tránsito y la familia del arquero aún sigue trabajando para lidiar con su sensible pérdida.

“Ha sido una situación muy difícil, la familia no lo esperaba y dentro de lo que cabe tratamos de asimilarlo, de entender que ya no está físicamente con nosotros, pero que nos acompaña siempre.

“En la familia nos apoyamos mucho, le damos un gran soporte a mi mamá (doña Ana Rita), porque jamás será fácil entender lo que pasó, pero debemos continuar”, dijo en mayo el portero.