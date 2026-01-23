Deportes

Pérez Zeledón rozó la gloria, pero Fernando Lesme le apagó la sonrisa en el último suspiro

El Municipal Liberia rescató un punto de oro ante Pérez Zeledón; sin embargo, aún no conoce la victoria en el Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

El paraguayo Fernando Lesme se convirtió en el salvador del encuentro entre Pérez Zeledón y el Municipal Liberia, pues cuando parecía que los guerreros tenían los tres puntos, apareció el sudamericano para hacer el gol del empate y rescatar un punto que vale oro para el equipo que dirige José Saturnino Cardozo.

Este jueves, los generaleños llegaron al estadio Edgardo Baltodano y un autogol de José Joaquín Huertas puso contra las cuerdas al cuadro guanacasteco, al que le ha costado arrancar en el Clausura 2026, pero en el cierre, apareció Lesme para hacer el 1-1.

El resultado colocó a Pérez en el cuarto lugar, luego de una victoria (San Carlos), el empate como local ante Alajuelense, el domingo pasado, y el de este jueves en Guanacaste.

Liberia vs Pérez Zeledón
El Municipal Liberia empató 1-1 ante Pérez Zeledón. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

El equipo de José Saturnino Cardozo aún no sabe lo que es ganar en el presente campeonato. Los liberianos empataron contra Alajuelense, pero cayeron contra Guadalupe y el punto que rescataron contra el conjunto del “Chuleta” Orozco, los deja en una situación compleja.

Las acciones

Liberia, que dio la sorpresa en el campeonato pasado, metiéndose entre los cuatro primeros lugares de la tabla y enfrentando a Alajuelense en las semifinales, no ha podido demostrar el fútbol que lo ubicó entre los mejores del Apertura 2025.

Los guanacastecos tuvieron problemas para generar opciones frente al arco de Bryan Segura y fue después de que cayó el gol de Pérez que intentaron igualar las acciones, sin éxito alguno.

Liberia vs Pérez Zeledón
El Municipal Liberia suma apenas un punto en el Clausura 2026. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Fue en la segunda parte cuando se abrió el marcador para los visitantes en una acción de Jefferson Rivera, quien desbordó por línea final, centró al área chica y José Joaquín Huertas desvió la pelota en propia puerta.

Después del 0-1, Liberia lo intentó en unas tres ocasiones y una de las más claras llegó al minuto 74, cuando el paraguayo Fernando Lesme remató de cabeza, tras una mala salida de Bryan Segura, pero el argentino Máximo Pereira evitó el gol en la raya de sentencia.

El empate de Libera llegó en el 90, cuando Lesme lo intentó de nuevo; tras un gran pase de Francisco Rodríguez, el sudamericano le devolvió el alma al cuerpo a su técnico y compañeros.

Pérez ZeledónMunicipal LiberiaFernando Lesme
