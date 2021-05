La jornada 22 de Campeonato Nacional de Apertura 2018 no puede tener más picante: Alajuelense y Saprissa tienen 45 puntos por eso no sabe cuál terminará de líder, Pérez Zeledón, San Carlos y Herediano, tienen 36 y 35 puntos, respectivamente, por eso no se sabe cuáles dos clasificarán a semifinales.