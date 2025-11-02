Deportes

Pérez Zeledón podría arruinar el sueño de un equipo grande en la última fecha, en su afán de clasificar

El agónico triunfo de Pérez Zeledón en Puntarenas revitalizó las esperanzas generaleñas de clasificar y dar la sorpresa en el cierre del torneo

Por Eduardo Rodríguez

Pérez Zeledón venía de unos torneos bien flojos, en los que los fantasmas de un posible descenso rondaban por el sur del país, pero en este semestre las cosas pintan muy distintas, porque ahora tienen hasta chance de clasificar a semifinales.

Los Generaleños, que vencieron a Puntarenas este sábado 2-1 de visita, no ganaban desde el inicios de septiembre, cuando lograron derrotar a Alajuelense 2-1.

Pérez Zeledón suma 20 puntos y sueña en grande, porque pese a que su calendario es complejo, tienen enfrentamientos directos con rivales que están peleando los puestos para semis.

Pérez Zeledón sueña con clasificar tras victoria sobre la hora en Puntarenas. (Prensa PZ./Prensa PZ.)

“Esta victoria significa muchísimo, nos da seguridad para los partidos que se vienen, todos son finales”, dijo Luis Orozco, entrenador de Pérez tras el triunfo en el Puerto, con el que rompieron un bache de siete partidos sin victorias.

El calendario para Pérez Zeledón

Los pupilos de Orozco vuelven a acción hasta después del parón de selecciones por la fecha FIFA, cuando reciban a Cartaginés, duelo directo en la disputa de un boleto.

En la penúltima fecha, los del sur visitan Guadalupe, actualmente uno de los coleros del torneo y cierran contra Herediano como locales, otro equipo que viene repuntando para intentar colarse a semifinales.

“Herediano y Cartaginés son rivales directos, que mejor que estar con el cuchillo entre los dientes y poder ganar, sabiendo que si lo haces clasificas y sino quedas fuera”, comentó el entrenador de Pérez.

Luis Orozco se ilusiona con pelear un boleto a semifinales con Pérez Zeledón tras vencer a Puntarenas. (FUTV/FUTV)

Pérez Zeledón debe sumar minutos sub-21

Hay un detalle, no menor, en el equipo generaleño, y es el tema de los minutos sub-21, ya que todavía le quedan algunos por sumar si no quiere perder tres puntos en la mesa, pero el DT dice no inquietarle el escenario.

“Estamos tranquilos con los minutos sub-21, debemos sumar 90 por juego y un poco más, tuvimos a Silvio Rodríguez y Owen Baltodano, Silvio salió por la amarilla, luego entró Owen. Está Adner Hudson que volvió con un golpe de la Sele sub-20 y otros del alto rendimiento”, añadió el técnico.

