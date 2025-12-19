Deportes

Pérez Zeledón suma dos nuevas salidas: ya son 5 los jugadores que no siguen en el equipo

El Municipal Pérez Zeledón sigue afinando su planilla para el torneo de Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Pérez Zeledón sigue afinando su planilla para el torneo de Clausura 2026 y dos jugadores se despiden del equipo generaleño.

Este viernes, la dirigencia de los Guerreros dio a conocer que el mexicano Luis López no seguirá defendiendo los colores del cuadro que dirige Luis Alberto Orozco.

El central mexicano llegó al cuadro guerrero para el presente torneo, procedente de Santa Ana. Sin embargo, jugó muy pocos minutos, 246, según datos de la Unafut.

Luis Alberto López ya no será jugador de Pérez Zeledón. Foto: prensa PZ. (Foto: prensa PZ./Foto: prensa PZ.)

Más cambios en Pérez

El jueves, Pérez Zeledón también dio a conocer la salida del volante Cristopher Solano.

El jugador llegó al equipo josefino procedente de Sarchí, para el Clausura 2025.

“Cristopher Solano no continuará en nuestro equipo y se convierte en la cuarta salida de cara al siguiente torneo”, destacó Pérez, sobre el futbolista que en este torneo jugó 205 minutos.

Con estas, son 5 salidas que se oficializan en Pérez Zeledón. Los otros tres son Jorman Aguilar, Fabián Chavez y Jusef Delgado.

Yenci Aguilar Arroyo

