Pérez Zeledón vs Herediano: Jafet Soto deja en la banca a dos de sus figuras para buscar la clasificación

Pérez Zeledón recibirá al Herediano, en el último encuentro de la fase regular, que dará inicio a las 4 p.m.

Por Yenci Aguilar Arroyo

Herediano enfrentará a Pérez Zeledón en el que podría ser su último partido en el torneo de Apertura 2025.

Los florenses dependen del triunfo ante los generaleños y de una derrota del Municipal Liberia ante Cartaginés para seguir con vida en la lucha de su tricampeonato.

En este momento, los liberianos son cuartos en la tabla con 26 puntos, y Pérez y el Team ocupan el quinto y sexto lugar, con 23 puntos, respectivamente.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Herediano jugará contra Pérez Zeledón a las 4 p.m. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La alineación de Herediano

Para este encuentro, que dará inicio a las 4 p.m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, los rojiamarillos comenzarán con el siguiente once:

Aarón Cruz, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Aarón Murillo, Nick Bennette, Darryl Araya, Getsel Montes, Brian Rubio, Jurgens Montenegro y Keyner Brown.

Para los primeros minutos de este encuentro, Soto no contará con Elías Aguilar ni con Marcel Hernández.

