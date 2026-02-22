Deportes

Pérez Zeledón y Guadalupe reparten puntos en un negocio que no les sirve a ninguno de los dos

Pérez Zeledón y Guadalupe igualaron 1-1 en el Valle de El General

Por Eduardo Rodríguez

Un mal negocio para ambos equipos en el duelo entre Pérez Zeledón y Guadalupe, que no pasaron de la igualdad a un tanto.

Los guadalupanos siguen en los puestos ardientes de la tabla por evitar el descenso, algo para lo que este punto les sirve de poco. La situación se les puso cuesta arriba cuando Luis José Hernández, en un tiro libre que parecía un centro pero que nadie desvió, marcó el primer gol del encuentro a los 24 minutos de la primera mitad.

Al cierre de ese primer tiempo, un viejo zorro como Marvin Angulo se sacó un conejo del sombrero; con un remate de tiro libre en la reposición, colocó el empate a una anotación. El disparo superó la barrera y, aunque el arquero Bryan Segura logró tocarlo, no fue suficiente para evitar la paridad.

En el complemento, los arqueros fueron protagonistas evitando en reiteradas ocasiones los goles de uno u otro lado, por lo que el marcador no se movería más. Sin embargo, el partido acabó caliente.

Tristán Demetrius perdió la cabeza frente al arquero Bryan Segura y se fue expulsado por darle una patada al generaleño tras levantar el pie de forma muy imprudente. Así, el jugador de Alajuelense, quien se encuentra a préstamo en Guadalupe, se fue a las duchas minutos antes del pitazo final.

