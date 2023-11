Periodista aclara lo que pasó después del altercado entre Freddy Góndola y un camarógrafo

José Alberto Montenegro salió al paso de las criticas para dejar claro lo que sucedió después del hecho. Foto: X

El periodista deportivo Jose Alberto Montenegro usó sus redes sociales para aclarar cómo fue la bronca entre un camarógrafo de Tigo Sports y el futbolista Freddy Góndola de Liga Deportiva Alajuelense.

Monte usó su perfil en la red X (antes Twitter) para hablar sobre el tema y contar lo que sucedió tras el hecho.

“La historia no está completa. La Liga sí me solicitó NO DECIR lo de Freddy Góndola. Mi respuesta fue que Góndola tenía que disculparse con el camarógrafo, no lo hizo, entonces di a conocer el tema en el Tigo Sports Noticias del 21 de setiembre (si usted no lo vio no fue mi culpa)”, comentó.

El comentario del comunicador surgió a raíz de un comentario de la página Moraditicos, donde criticó a Góndola por su actuar en el episodio y lo enlazó con un video de Josué Quesada contando lo sucedido en su programa “El País de Josué” en YouTube, junto al exfutbolista argentino Diego País.

Resulta que tras un partido de esta temporada, aparentemente Freddy Góndola intentó golpear a un camarógrafo de Tigo, pero cuando lo iba a hacer se metió el personal de la Liga para evitarlo y lograron que no pasara a más. Según lo que contó Josué en el programa, la Liga por medio de su departamento de comunicación, contactó a Tigo para rogarle que no publicaran lo sucedido.