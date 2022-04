Periodista Adrián “Cazador” Barboza perdió apuesta y se tiñó el pelo igual que Keylor Navas

Adrián Cazador Barboza con nuevo look.

El periodista Adrián “el Cazador” Barboza anda con nuevo look y al mejor estilo de Keylor Navas, ya que el hombre se mandó con un tinte rubio encendido con el cual llama la atención en cualquier lugar.

Este miércoles durante el partido ante Estados Unidos fue que el Cazador estrenó su nuevo color de cabello, pero no fue porque quería andar igual que el guardameta del PSG, sino porque le tocó pagar una apuesta que perdió.

Barboza hizo algo muy osado en estos días, ya que apostó en contra de la Sele. Él dijo que no le íbamos a ganar a Canadá y se fue por dentro. Al final el Cazador demostró que tiene palabra y a pesar de las bromas andaba tranquilo con su nuevo look. Lo curioso es que a Navas le dicen Hombre de fe, pero Barboza demostró que a la Sele no le tuvo fe.