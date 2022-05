Periodista Carlos Serrano confesó que se le están cayendo unas clases de baile

Carlos Serrano. Instagram.

Carlos Serrano, periodista de Deportes Repretel, se dedicó a contestar preguntas de algunos de sus seguidores en Instagram.

El joven comunicador confesó que lo del baile no es lo suyo y más bien su hermanita, de 11 años, es la que le está enseñando a mover el esqueleto.

Además, contó que le gusta ver series sobre Pablo Escobar, como El Patrón del mal, y que dos de sus películas favoritas son High School Musical y Juego de gemelas.

Otra de las cosas que reveló es que le gustan casi todos los ritmos musicales, menos el metal. Y se calificó como un romántico.

Humilde

En febrero pasado, el comunicador de 21 años se disculpó con el defensor del Saprissa y la Sele Kendall Waston, a quien “mató” en algún momento diciendo “No más Kendall Waston en la selección nacional” y luego al ver su rendimiento en la cancha, no tuvo problema para reconocer su error cara a cara.

Luego del partido entre Jamaica y Costa Rica, del 2 de febrero anterior, la disculpa del comunicador de Repretel hacia la Torre se volvió viral, muchos felicitaron a Serrano por lo que consideran fue un acto de humildad y por eso lo buscamos para que nos cuente bien el cuento.

-Se habló mucho sobre la disculpa con Kendall Waston, ¿le sorprendió esa reacción de la gente?

Me lo tomé tranquilo, uno recibe todos los comentarios, para bien o para mal, para crecer. No me voy a creer más o menos que nadie porque una persona hable mal o bien de mí, siempre trato de ser el mismo ser humano y creo que se reflejó en esta situación con Kendall.

Uno como profesional tiene que aprender a poder aceptar los errores y nosotros que estamos en una profesión tan visible, podemos dar el ejemplo de que también nos podemos equivocar con un criterio y que podemos decirlo sin ningún tipo de inconveniente. Son los valores con los que crecí y que tienen mi sello personal. Esto no es algo que estaba planeado en lo más mínimo, fue como me sentí en el momento y lo que considero necesitaba hacer. Es un aprendizaje en todo sentido.

-La mayoría de comentarios fueron positivos, ¿por qué cree que se da eso?

Te digo, sí me llamó la atención que haya una reacción positiva principalmente, me parece que es importante a nivel sociedad, que la gente reconozca las buenas acciones. Ante buenas personas tendremos buenos profesionales, es lo que trato de aplicar siempre, ser una buena persona ante todo. Mis acciones deben demostrar eso más que mis palabras. Hacer el bien sin mirar a quien, dicen.

En algún momento don Roberto García (periodista pensionado de La Nación), a quien siempre he considerado uno de mis maestros en el periodismo, me dijo “Si usted va a decir algo piense también en la otra persona y considere si se lo diría en la cara o no. Si sí lo haría, dígalo, sino no lo diga”.

¿Es la primera vez que se disculpa con un entrevistado por una opinión?