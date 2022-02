Periodista Carlos Serrano cuenta qué lo motivó a disculparse con Kendall Waston

Carlos Serrano fue claro que la disculpa con Kendall Waston se trató de algo espontáneo. Instagram.

Ver a un periodista reconocer un error sobre un criterio que dio en algún momento y sobre el que después los hechos le mostraron que no era así es poco común, pero lo es aún más cuando la disculpa la brinda con la persona al frente. Es algo que en este oficio casi nunca se ve.

Carlos Serrano, periodista de Deportes Repretel, protagonizó esa situación con el defensor del Saprissa y la Sele Kendall Waston, a quien “mató” en algún momento diciendo “No más Kendall Waston en la selección nacional” y luego al ver su rendimiento en la cancha, no tuvo problema para reconocer su error cara a cara.

Luego del partido entre Jamaica y Costa Rica, hace quince días, la disculpa del comunicador de Repretel hacia la Torre se volvió viral, muchos felicitaron a Serrano por lo que consideran fue un acto de humildad y por eso lo buscamos para que nos cuente bien el cuento.

La disculpa de @CarlosSerrano_2 a Kendall y la respuesta de @kwaston88 fue con mucha clase 🎩 pic.twitter.com/vo5IbdKDrt — Deportes Repretel (@deporterepretel) February 3, 2022

-Se habló mucho sobre la disculpa con Kendall Waston, ¿le sorprendió esa reacción de la gente?

Me lo tomé tranquilo, uno recibe todos los comentarios, para bien o para mal, para crecer. No me voy a creer más o menos que nadie porque una persona hable mal o bien de mí, siempre trato de ser el mismo ser humano y creo que se reflejó en esta situación con Kendall.

Uno como profesional tiene que aprender a poder aceptar los errores y nosotros que estamos en una profesión tan visible, podemos dar el ejemplo de que también nos podemos equivocar con un criterio y que podemos decirlo sin ningún tipo de inconveniente. Son los valores con los que crecí y que tienen mi sello personal. Esto no es algo que estaba planeado en lo más mínimo, fue como me sentí en el momento y lo que considero necesitaba hacer. Es un aprendizaje en todo sentido.

-La mayoría de comentarios fueron positivos, ¿por qué cree que se da eso?

Te digo, sí me llamó la atención que haya una reacción positiva principalmente, me parece que es importante a nivel sociedad, que la gente reconozca las buenas acciones. Ante buenas personas tendremos buenos profesionales, es lo que trato de aplicar siempre, ser una buena persona ante todo. Mis acciones deben demostrar eso más que mis palabras. Hacer el bien sin mirar a quien, dicen.

En algún momento don Roberto García (periodista pensionado de La Nación), a quien siempre he considerado uno de mis maestros en el periodismo, me dijo “Si usted va a decir algo piense también en la otra persona y considere si se lo diría en la cara o no. Si sí lo haría, dígalo, sino no lo diga”.

¿Es la primera vez que se disculpa con un entrevistado por una opinión?

Creo que es la primera vez que se hace tan viral, siempre que he estado en una entrevista he tratado de reconocer que si en algún momento dije algo y eso dio de qué hablar lo trato de decir. Los periodistas también somos humanos y a la hora de preguntar nos podemos equivocar también. Más allá si fue o no la primera vez, repito, fue algo que solo se dio por las circunstancias, nada planeado.

Carlos Serrano consideraba que Kendall Waston ya no tenía los méritos para estar en la selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

¿Habló con Kendall después, ya en privado? ¿Cómo siente que tomó la situación?

No, no hablé más con él, terminé de hacer mis entrevistas, mi trabajo, se apagaron luces en el estadio y él se fue para el camerino, creo que él lo tomó para bien y entiende también que uno como periodista puede generar una opinión y dar una crítica, siempre y cuando sea constructiva y no destructiva. Una crítica debe tener sustento y no irse a destruir.

¿Qué le dijeron en el canal sobre la situación?

No se le dio mayor importancia al tema, se tomó como una entrevista más, algo que sucede.

¿Por qué cree que es poco usual que los periodistas se disculpen con los jugadores o entrenadores?

No puedo tener un criterio al respecto de lo que hagan los colegas, respeto a cada uno en su estilo o forma de trabajar, yo tengo el mío, no me meto en eso. No hablo con la mayoría de ellos sobre por qué no se han disculpado por un error cometido. Los periodistas nos equivocamos como cualquier otra persona, no hay problema en reconocer eso. Yo soy de las personas que no tengo problema en dejar el ego de lado y dar una disculpa, pero otros no tienen por qué pensar igual que yo. Apenas estoy empezando en esto, tengo 21 años, esto es algo que siempre tendré presente.