Periodista Daniel Martínez, sobre altercado con Leo Moreira: “Me siento irrespetado”

El periodista Daniel Martínez de radio Monumental dijo que se siente irrespetado por el portero de Alajuelense Leo Moreira, luego de un empujón que le dio cuando hacía su trabajo.

Daniel Martínez dice que esas situaciones no deben ocurrir más. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

La escena la pasaron en la televisión, después de que había finalizado el partido y cuando Martínez intentaba entrevistar al hondureño Alex López.

“Nunca antes había tenido un encontranazo con Leo. Estaba en cancha dando seguimiento y de camino me topé a Alex y le lancé una pregunta, ‘¿qué pasó en el sector de palcos?’”.

“Me dijo que no sabía mucho que iba saliendo y le formulé la segunda pregunta, ¿qué pasó en la serie contra Saprissa”, contó el periodista.

“Allí es donde me topo con un empujón, con una agresión y no era nada relacionado con él, solo le hacía preguntas a Alex y cuando siento la mano. Nunca tuve que ver nada con Leo”.

-Parece que luego de eso, Leo escucha algo y se le quiere ir encima

Lo que le digo es “¿por qué me agrede?”, ¿qué pasa? que no entiendo, entonces lo que me dice es que porque hablo tanto y usted sabe lo que sigue. Sigo para adelante, porque tampoco, estoy trabajando y no voy a tolerar ese tipo de agresiones, ni faltas de respeto, cuando se da cuenta, lo agarran, las tomas son evidentes.

-¿Leo lo buscó para disculparse?

- No me ha buscado.

- ¿Cree que es parte de la frustración de los jugadores de la Liga?

- Sí. Todo el camerino como tal, el cuerpo técnico, no era un momento positivo, no era un momento bueno, pero más allá de todo eso, uno entiende, pero no da para este tipo de acciones y no era con él, yo hablaba con Alex López. Por más frustración que se tenga yo hacía mi trabajo.

-¿Si Leo le ofrece una disculpa Leo, la acepta?

- Sí, hay que valorar, ahorita me siento irrespetado, hay que darse su lugar, respetar, uno está trabajando, es labor diaria y que estas cosas no pasen nunca.

- ¿Algún otro personero de Alajuelense le ofreció disculpas?

- Sí, don Fernando Ocampo, el presidente en el postpartido, cuando estaba hablando con la radio y televisión me las ofreció y se lo agradezco y se lo reconozco.