Periodista de Tigo Sports AM insiste en que Herediano no es un equipo grande

Martín Golberg, periodista de Tigo Sports, la sacó del estadio este lunes en el programa Tigo Sport AM al querer explicar por qué para él Herediano no es un equipo grande de Costa Rica.

MARTIN GOLDBERG, CANAL 44 MULTIMEDIOS, DEPORTES Martín Goldberg de Multimedios canal 44, hizo un buen fichaje con Lucas Moura para la S, pero si figura nunca llegó a Tiquicia. Foto Multimedios

El argentino hizo tal enredo que terminó metiendo en el mismo saco a equipos tan mportantísimos como el Milán de Italia, el Arsenal y Manchester City de Inglaterra y al Monterrey de México.

José Alberto Montenegro le dijo que le dijera los parámetro para hacer esa consideración, pero no fue capaz o, al menos, no se logró explicar bien porque todavía no nos quedó claro el argumento.

Terminó diciendo que no tiene nada de malo decirse seguidor de un equipo que no sea considerado grande, pero que con esto no le estaba bajando el piso a nadie.

La declaración sorprende y sobre todo que la diga un día después de que el Team alzara su título número 29 en el año de su centenario, un logro que muy pocos equipos --grandes-- lo han conseguido.