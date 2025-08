Periodista defendió a Gustavo Herrera, pero la afición del Saprissa se le fue encima

Un periodista defendió al panameño Gustavo Herrera y la afición del Saprissa se le fue encima. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba” lanzó un mensaje para la afición saprissista sobre el delantero Gustavo Herrera y la afición le respondió con todo.

El canalero le pidió paciencia a los morados y solicita que no esperen que Herrera sea un Messi, en apenas tres partidos. Herrera jugó los 3 partidos que lleva el Monstruo de la temporada y a la fecha no ha podido anotar, pese a tener algunas opciones de cara al marco.

“El salto que está dando Gustavo Herrera no es fácil y la afición del Saprissa debería entenderlo.

El salto que está dando Gustavo Herrera no es fácil y la afición del Saprissa debería entenderlo. Tocará apoyarlo al máximo. El talento está y, en su momento, explotará.

No hay que desesperarse ni esperar que sea un Messi en solo tres partidos.



No hay que desesperarse ni esperar que sea un Messi en solo tres partidos.



“Tocará apoyarlo al máximo. El talento está y, en su momento, explotará. No hay que desesperarse ni esperar que sea un Messi en solo tres partidos”, escribió en sus redes sociales.

El comentario no le cayó bien a algunos saprissistas y le dejaron claro a Domínguez, que al ser extranjero, Gustavo debe rendir aún más que los jugadores nacionales.

“En Saprissa hay una regla, si es extranjero tiene que ser al menos 25% mejor que el resto de jugadores en el plantel. G. Herrera no llega ni a empatar a los que están ahora mismo, al menos no con lo que ha mostrado. Tiene potencial pero no es momento para que esté en Saprissa”.

“Le falta calma, se le nota la ansiedad. El tema también es que si no recuerdo mal en su presentación, dio a entender que hubiese preferido no jugar acá... La afición de Saprissa no olvida”.

“Muy buen jugador, le falta calma y experiencia pero es normal para su edad, va a ser un jugadorazo”; “Tiene talento, pero en Saprissa no esperamos, por eso somos el mejor equipo de Centroamérica”; “Saprissa le da opciones a gol, el problema va a ser si no las clava, esa camisa pesa, vamos a ver de qué está hecho”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al comunicador.

