“Los últimos meses en las que fui parte de esta institución fui víctima de acoso laboral y sexual, también sufrí discriminación y agresiones que no le deseo a nadie. Duré algún tiempo para poder hablar de esto porque no es fácil y lo que viví no quiero que nadie más lo vuelva a vivir, sea hombre o mujer porque esto no es un problema de género", escribió en sus redes sociales.