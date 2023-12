Periodista denuncia que fue agredido por jugadores del Cartaginés

En apariencia, uno de los jugadores involucrados sería Jeikel Venegas (der.). (JOHN DURAN)

A pocos días del vital partido contra el Deportivo Saprissa por las semifinales del Apertura 2023, una nueva polémica rodea al Club Sport Cartaginés, en la que, en apariencia, varios jugadores estarían involucrados.

Juan Carlos Sanabria, director del medio Fuerza Azul Digital, denunció que jugadores del cuadro blanquiazul lo habrían insultaron y el asunto por poco termina a los golpes, tras la cobertura de la conferencia de prensa del técnico Mauricio Wright de cara al juego contra los morados, esta sábado a las 8 p. m. en la Cueva.

“Fui interceptado por el portero de Cartaginés Kevin Briceño, que se dispuso a agredirme verbalmente y tratar de golpearme físicamente, por lo que intervinieron varios miembros de la familia Vargas, también apareció Jeikel Venegas y Dylan Flores, quienes también comenzaron a increparme.

“Jaikel dijo ‘te voy a mandar a callar’, esto porque el medio Fuerza Azul Digital meses atrás publicó una foto que comprometía la disciplina que debe cumplir el jugador para pertenecer al Cartaginés. Luego Flores empezó a atacarme verbalmente con la frase ‘Es parte de la campaña que están montando, porque dicen que son cartagos de verdad y montan un mierdero en contra de nosotros’”, contó el comunicador.

Sanabria comentó que tras el hecho tomó varias medidas para proteger su integridad.

“Estoy visiblemente afectado, preocupado por mi seguridad, ya contraté un oficial de seguridad para que me acompañe ante las amenazas recibidas. Claramente eran más de cinco personas agrediéndome y amenazándome, todo sucedió dentro de las instalaciones del Fello Meza a vista y paciencia de los personeros del club”, agregó.

Además, indicó que a raíz de este hecho, tomará medidas legales en contra de los involucrados.

Se contactó al departamento de prensa del club para conocer la posición de ellos y nos respondieron que por el momento no se referirán al tema.

Rodolfo Méndez, de Columbia y RM Deportes estaba en el estadio y fue testigo de lo ocurrido.

“Desconozco lo que publicó Juan Carlos en su página, pero no fue la forma (como los jugadores reaccionaron) y se vio muy feo. Es un equipo profesional de fútbol y se llama grande, se enojan cuando uno no le dice que es grande, si tenían que reclamarle algo, en el momento que se terminó la conferencia lo debieron llamar por aparte para decirle su molestia, pero no enjacharlo como a cualquier persona”, expresó Méndez.