Periodista deportivo cumple el sueño que cualquier papá fiebre del fútbol desearía

Maynor Solano estuvo por varios años trabajando para Repretel. (JOHN DURAN)

El reconocido periodista deportivo Maynor Solano nunca olvidará el 20 de setiembre del 2023, porque cumplió un sueño que muchos anhelan al lado de personas especiales.

El director de comunicación de la Unafut está de vacaciones y aprovechó estos días para disfrutarlas en Europa.

Como buen fiebre del fútbol se fue a España para tirarse desde una de las graderías del estadio Santiago Bernabeú el Real Madrid - Unión Berlin por la UEFA Champions League.

El sueño tuvo un poco de drama, porque el cuadro blanco encontró el triunfo hasta en el tiempo de reposición de la segunda parte, gracias a un gol de Jude Bellingham, que sin duda lo celebró a lo grande.

Pero la cereza al pastel la pusieron sus hijos Marcelo y Emilio, quienes lo acompañaron a vivir ese sueño, un combo que cualquier papá desearía.

Eso lo mostró en sus redes sociales al subir una foto en el estadio con sus retoños y la frase “De los grandes eventos del fútbol, sólo me faltaba ver un partido de Champions. Una vez más, Dios me bendice y me permitió vivir este momento con mis hijos. La última imagen, vale todo”.