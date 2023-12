Periodista deportivo revela la razón por la que futbolista prefirió fichar en Sporting sobre Alajuelense

Kendall Porras (der.) en la última temporada jugó la Asociación Deportiva Guanacasteca. Foto: Prensa Pérez Zeledón.

En los últimos días el nombre del mediocampista Kendall Porras ha sonado fuerte en Liga Deportiva Alajuelense y todo pintaba para que jugara con los rojinegros la próxima temporada, pero no será posible porque Sporting le ganó el mandado, así lo contó un reconocido periodista deportivo.

El encargado de soltar la bomba fue Harrick McLean en el programa 120 minutos en radio Monumental este jueves, que detalló la principal razón que el jugador finalmente jugará con los paveños en el Clausura 2024.

“Nada más estoy informando que no llegó a la Liga porque Sporting les dio más dinero, me quedé pensando ‘¿Alajuelense no le pudo pagar más?’. Kendall Porras no llegó a un acuerdo con Liga Deportiva Alajuelense, según me dijo su representante, por las condiciones que le ofreció Sporting” detalló.

Según lo que indicó el periodista y narrador radial, Sporting oficializará el fichaje en las próximas horas.

Porras en el Apertura 2023 jugó a préstamo con la Asociación Deportiva Guanacasteca, ya que su ficha le pertenece a Quepos Cambute en la Liga de Ascenso, pese que los manudos pulsearon contratarlo, al final el jugador vestirá otra camiseta.