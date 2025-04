Periodista ecuatoriano se enamoró del pura vida, de Saprissa y un concierto inolvidable

Joel Alvarado vino a Costa Rica para visitar el estadio Saprissa y tuvo una experiencia única en Tiquicia. Joseph Fonseca. (Joseph Fonseca./Joseph Fonseca.)

Este domingo el Deportivo Saprissa recibió no solo al Club Sport Herediano, sino también a Joel Alvarado, periodista ecuatoriano al que su amor y pasión por el fútbol lo trajo hasta Costa Rica para conocer la Cueva y sentir el pura vida.

Alvarado habló con La Teja y nos contó que su pasión por la comunicación lo ha llevado por lugares maravillosos para ver fútbol y conocer mucha cultura de los países, pero ¿qué lo motivo para venir a Costa Rica?

“Me animó venir por cómo viven ustedes el fútbol, creo que nos queda en la retina lo que pasó en el Mundial del 2014, después de una maravillosa campaña. Ver cómo le ganaron a Italia, Uruguay, empatan con Inglaterra y ahí cómo avanzaron contra Grecia, nunca me olvido que el griego se para y Keylor tapa ese penal.

“Vi videos de cómo lo vivieron ustedes y creo que desde ahí nació ese sentimiento, esa conexión, ese cariño y el pura vida, hermano. Yo me siento creyente de esa frase, que esto es pura vida en general a nivel mundial y que ustedes lo utilizan”, afirmó.

Un plan especial

Ahora bien, a pesar de que la visita del comunicador ecuatoriano era corta, tenía un plan establecido, el cual era vivir al máximo su experiencia en el Estadio Ricardo Saprissa con la chema de la “S” puesta y junto a la Ultra Morada.

“La verdad que en ese descubrimiento de Costa Rica encontré a Saprissa, me gusta el fútbol, soy periodista deportivo en Ecuador y cuando descubrí a Saprissa, me gustó la camiseta, por ahí empezó todo.

“Los empecé a seguir, participaron en Concachampions y creo que ahí empezó esa identidad, ese cariño también al Saprissa y tuve la oportunidad de venir ahora. Así que estoy feliz por eso, porque pude venir al estadio. Ojalá les dé la suerte, ojalá le dé el día de hoy al Saprissa”, nos mencionó previo al partido.

El periodista se metió en la Ultra e hizo amigos. Instagram Joel Alvarado (Instagram Joel Alvarado/Instagram Joel Alvarado)

En el estuche conoció a un grupo de ticos que lo incluyeron en su grupo en la gradería de sol sur y después del partido se lo llevaron hasta La Sabana para disfrutar del concierto de Los Auténticos Decadentes.

“Tuve un día redondo. Ganó Saprissa, la experiencia en el estadio fue maravillosa, unas señoras me preguntaron por mi bandera y me dijeron que si estaba solo, me podía unir a su grupo. Quedé plenamente feliz y el concierto fue la cereza del pastel, lo que viví fue algo impensado e irreal, una locura”, recordó.

Enamorado de la comida

Joel conoció la esencia del tico, su cultura y hasta se deleitó con la buena cuchara. El sábado conoció distintos lugares de la capital donde se aventuró un poco por la vida nocturna y hasta se deleitó con una bebida que muchos ticos tienen en sus hogares.

“Probé gallo pinto, riquísimo, riquísimo. Bueno, creo que el arroz es parte de todos los platos, al menos de base y la mezcla también la tenemos en Ecuador, se llama Moro allá. Me pareció súperbuena, el bistec, fantástico y los huevitos con tomate, maravillosos, me pareció un buen plato. No he tenido tanta oportunidad de probar, porque te digo, he estado dos días. Hay algo, hay un trago que tomé, no me acuerdo del nombre.

- ¿Cacique?

- “Ya probé el Cacique, claro, riquísimo”

Joel Alvarado quedó encantado con Costa Rica y no cabe la menor duda de que en un futuro volverá para seguir conociendo lo que es vivir aún más el pura vida.