Periodista español encontró en Saprissa un nuevo amor gracias a su hijo

Jose Ignacio (izq.) fue el que le heredó la pasión del fútbol a su hijo Luis. Foto: Cortesía.

¿Quién dijo que el Día de San Valentín es solo para celebrarle a las parejas? En La Teja también queremos festejarlo a los padres que aman a sus hijos con la siguiente historia, sobre un periodista español que se enamoró del Deportivo Saprissa gracias al apoyo que le da a su retoño, quien trabaja en el club tibaseño.

Los protagonistas son Luis Tornadijo, jefe de divisiones menores de los morados, y su papá, José Ignacio, periodista y narrador de la emisora Cadena SER en España.

Hace unos días, mientras escuchábamos 120 minutos de radio Monumental, Luis estuvo de invitado, le mandó un saludo a su padre y lo elogió por el montón de enseñanzas que ha aprendido de él, así que nosotros buscamos a don José Ignacio para entrevistarlo, conocer un poco más de esa buena relación y aceptó con mucha emoción.

Ahí nos contó cómo desde el año pasado empezó a darle seguimiento a la S para estar atento al trabajo de Luis, y hoy en día que se considera un morado de corazón.

“Desde agosto del 2023, Luis (hijo) firmó con Saprissa y eso hace que sigamos todo lo que lo que pasa con el equipo, seguimos un poco al club, el campeonato de Costa Rica y poco a poco nos vamos contagiando de la identidad del Saprissa, al tener a mi hijo ahí me he hecho un saprissista más. Soy aficionado al Real Valladolid de siempre, pero ahora mi segundo equipo es Saprissa”, comentó.

Confesó que cuando Luis le dio la noticia que se iba para Costa Rica tuvo sentimientos encontrados, pero el tiempo se encargó de darle la razón, que el nuevo reto le traería muchas alegrías.

“Fue un poco de contrastes, por un lado me alegró que él diera ese salto profesional, pero por otro lado me dio un poco de pena por el cambio de país, irse a vivir a tanta distancia y dejar sus cosas, pero lo animé a dar ese salto, yo que amo el fútbol y lo sigo diariamente, me siento orgulloso que haya recibido esa posibilidad para trabajar en un gran club con gente muy seria y profesional como Sergio Gila”, expresó.

Nos contó que la relación de Luis con el Vallalodid es de muchos años, empezó jugando en la divisiones menores, luego sacó sus estudios como entrenador, hasta trabajó en la parte administrativa y siempre lo apoyo como aficionado, alentando a su club desde la gradería.

Muchos de los partidos de Saprissa, don Jose los sigue por streaming o radio en línea. (Albert Marin)

Ni las siete horas de diferencia que hay entre Tiquicia y España han sido excusa para cortar la comunicación y todos los días hablan por varios minutos.

“Afortunadamente con las redes sociales hablamos todos los días, él nos llama y charlamos, nos contamos las novedades, yo le cuento las mías sobre la radio, mis viajes, mis partidos y programas, y él me cuenta un poco el día a día también de cómo cómo le va por allí”, apuntó.

Buen seguimiento

Don José en España es conocido en Cadena SER por narrar partidos de tenis y de la Liga Española, principalmente al Real Vallalodid, así que para mostrarle a su hijo que estaría al tanto del Sapri, se las ingenió para escuchar o ver los partidos del Monstruo y hasta el momento el plan le ha salido exitoso.

“Soy de escuchar radios de otros países y localicé radios de Costa Rica, como Monumental y Columbia, al principio no sabía cómo ver los partidos, así que los escuchaba por radio y de vez en cuando los sigo escuchando, porque por los horarios es complicado y aveces los sintonizo mientras estoy acostado”, agregó.

Cuando tiene más chance ve las mejengas por streaming, así le sucedió el fin de semana, que acomodó los tiempos para ver la victoria de la S en Liberia.

“El último partido del Saprissa ante Liberia lo vi en un hotel de Mallorca, a pocas horas del partido del Vallalodid que narré para la radio, acá eran la 1 a. m. del domingo”, agregó.

Por si no fuera poco, hasta nos confesó que lee todos los días La Teja para estar al tanto de lo que pasa en el país.

“También tengo una suscripción a prensa internacional, me entran dos periódicos de Costa Rica y uno de ellos es La Teja, puedo leer y seguir un poco el día a día del fútbol de Costa Rica y también doy un vistazo de lo que pasa en Costa Rica”, expresó.

Consejos de oro

Don José cerró con los consejos que le da a su hijo para siga cosechando más triunfos en su vida y que ese cariño de padre a hijo sea eterno.

“Siempre le doy consejos. Que sea muy profesional en el trabajo que hace, que se tome en serio lo que realiza, tiene la suerte de trabajar en algo muy bonito y que sea muy leal al club que le dio la oportunidad. Ser profesional y honrado en el trabajo en el día a día, con eso vas hasta el fin del mundo”, finalizó.

Espera que a mediados de año, cuando la temporada del fútbol español termine, pueda darse una escapada a Costa Rica para reencontrarse con Luis y una de sus paradas obligatorias en Tiquicia será conocer el estadio Ricardo Saprissa.