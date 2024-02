Periodista Fabián Zumbado tiró polémico comentario que no le agradará mucho a los saprissistas

Fabián Zumbado picó en sus redes sociales por la derrota del Saprissa. Instagram.

Fabián Zumbado se alejó de los medios de comunicación hace unos años, sin embargo en sus redes sociales sigue tirando comentarios deportivos picosos como el que subió este jueves a su cuenta de Tik Tok sobre lo que fue la derrota del Saprissa el martes ante el Philadelphia Union de la MLS.

El periodista, florense de hueso colorado cuestionó por qué a Saprissa se le ha tratado con más suavidad por parte de la prensa en la derrota que al Herediano cuando cayó en el partido de ida 2-1 ante el Toluca, ocasión en la que mucha prensa los dio por eliminados.

“Herediano pierde con el Toluca jugando prácticamente por 80 minutos con diez jugadores y en un estadio que no es suyo y la prensa tiró, tiró y tiró. Saprissa en su estadio pierde con un equipo que no había hecho un solo partido oficial, con su gente, once contra once y no le tiraron como le tiraron a Herediano”, destacó.

Zumbado cerró su video tirando fuego que para su perspectiva lo que llama “sapriprensa”, es decir periodistas afines al Monstruo quedaron retratados.

“En zona de prensa del partido Mariano Torres conversó y volvió a decir que este es el torneo que importa, pero no escuche a nadie cuestionarlo y si entonces quedar afuera de este torneo sería un verdadero fracaso, o aprendieron de lo que pasó con Heredia o la sapriprensa volvió a hacer de las suyas”, mandó rudo.

Para salirnos de ese saco, adjuntamos las notas que hizo este medio luego de la derrota morada.

