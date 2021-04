Con Róger Mora, el entrenador de porteros; con Víctor Cordero, el gerente deportivo, y con Patricio (Altamirano), el encargado de prensa. Todos fueron muy amables conmigo y me dijeron algo que me marcó mucho: “Löic, esta es tu casa”. La verdad quedé impresionado, porque he conversado con personas de otros clubes y nunca me habían dicho eso.