Periodista guanacasteco se le fue con todo a Johan Venegas y lo mandó a lavarse...

Róger Ajún, reconocido periodista y narrador de Guanacaste le tiró durísimo a uno de los jugadores más importantes del equipo, quien habló mal del presidente de la institución, Jorge Arias.

Se trata de Johan Venegas, quien en días pasados se refirió a Arias, en términos que no le gustaron a Ajún, quien no aguantó nada y desde la página Desde la banca, le mandó un par de filazos.

Róger Ajún le tiró durísimo a Johan Venegas. (Facebook )

“Vuelvo a censurar a Johan Venegas. No tiene la autoridad moral, Venegas, póngase un zipper en la boca, no tiene autoridad para hablar de Guanacasteca y cree que por dos golcillos que metió de guaba, puede hablar de Jorge Arias, no lo conoce a él, ni a los guanacastecos, así que dedíquese a jugar fútbol y meta goles que para eso le están pagando y no se ponga a hablar paja ni papaya”, dijo.

Róger Ajún

Pero también enfiló sus críticas al técnico boliviano Mauricio Soria.

Johan Venegas salió regañado por Róger Ajún.

“Y el director técnico también calladito, quiero ver los resultados, deje de andar diciendo que no le dan las condiciones, a como tiene a la ADG, de sétimo, octavo lugar, con ocho goles en contra, ¿para qué trajeron a Soria? En lugar de hablar de presidencia y la junta administrativa, si quiere se va, yo le doy los pasajes porque no ha demostrado nada, trabaje y que los resultados vengan, todos los días salen vuelos para su país”, dijo enojado Ajún.

Luego dijo, a los dos. “Dejen de andar hablando paja de la ADG, porque para andar hablando de la ADG tienen que lavarse la boca con agua oxigenada, es que hablar es muy fácil y tirar piedras es muy fácil”, manifestó.