Periodista Gustavo López mandó un recordatorio directo al presidente del Cartaginés

La ausencia de Carlos Barahona es de los que molesta al Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Gustavo López, periodista de Tigo Sports, aprovechó este lunes su participación en el programa Tigo Sports Noticias, para hacerle un recordatorio al presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas.

Tavo estaba hablando con sus compañeros sobre la molestia del dirigente luego que no convocaron jugadores brumosos a la Selección Nacional y fue muy directo en una de sus apreciaciones.

“Imagínese ese comité director cada quien abogando por los jugadores de su equipo, creo que se le olvida al señor presidente del Cartaginés que él forma parte del Comité Director de la Federación Costarricense de Fútbol y tiene que tener un poco más de cuidado. No puede hablar como un fanático o un aficionado, se puede cuestionar si llegar a eso”, dijo.

Su compañero, José Alberto Montenegro cuestionó que dirigentes quieran hacer presión con base en sus puestos en la Fedefútbol para beneficio de sus equipos.

Es peligroso que miembros del Comité Ejecutivo pidan convocatoria para jugadores de sus clubes pic.twitter.com/3CGIp4hedd — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 13, 2023

“Ahora un miembro del Comité Ejecutivo aparece diciendo que él es el jefe de Gustavo Alfaro e incluso da a entender que va a conversar con él sobre el tema de las convocatorias y el por qué excluyen a ojo, Kevin Briceño, que hoy no tiene nivel de selección, a Jeikel Venegas que puede ser discutible su convocatoria pero no es contundente, no es superior a otros que están y Carlos Barahona que podría ser más cercano”, añadió.

En el programa llamaron a la prudencia a Vargas y que no analice las convocatorias con color de club ahora que está en un puesto que representa a todo el fútbol nacional.