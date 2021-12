Periodista hizo un agüizote para que el Team quedara campeón, le funcionó y de feria pegó la lotería

El periodista Fabián Zumbado, un reconocido aficionado del Herediano, se jaló un agüizote para que el Team quedara campeón que le dio tan buena suerte que hasta se pegó la lotería, pues tenía unos pedacitos del 19, sin serie, eso sí.

Fabián Zumbado se tomó una foto con una medalla. (Cortesía)

El comunicador, que bretea en la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, también se había jalado unos agüizotes en las dos últimas finales que perdió el Team, por eso no podía repetirlos, porque no le dieron resultado. Entonces esta vez lo maquinó muy bien y le salió más que perfecto.

En primer lugar, cuando estaba pensando qué ponerse, se acordó que el panameño Gabriel ‘Gavilán’ Gómez le había regalado una chema del Team con el número 28, pero nunca se la había puesto porque no le quedaba. Ahora, como está más delgado, fue a probársela y le quedó perfecta.

“Quería usarla porque es el número que quería que superara el Herediano, salir del título 28 para llegar al 29″, explicó.

No totalmente satisfecho con ese primer paso del agüizote, Zumbado recordó una gorra del Herediano que perteneció a su abuelito materno, don Rigoberto Vega Arias, y que nunca la había usado. “Esa gorra puede tener unos 30 o 40 años... Imagínese”, contó

Ya armado de manera exterior, ‘Zumbi’ repitió el bóxer que utilizó cuando el cuadro rojiamarillo ganó la 28 y las medias de ese mismo día, que sí le dieron buena suerte.



— "Nunca me había puesto ni la camiseta del Gavilán ni la gorrita de mi abuelito", Fabián Zumbado, Herediano

“Son unas medias de Santa Claus, para que Santa me trajera de regalo el título. La última vez que las usé fue para cuando ganamos la 28, la del gol de Yendrick Ruiz en el Morera Soto, el ‘Pinedazo’”, añadió.

La combinación de la camisa y la gorra fue efectiva. (Cortesía)

“Vi el partido con la familia de mi esposa, que todos son heredianos, y ya luego de eso me fui a celebrar a las calles y me sentí toda una celebridad, como no andaba el traje era un aficionado más. La gente me llamaba y me decía: ‘Zumbado, linda herediano’, se querían tomar fotos conmigo. Fue muy bonito, algunos me relacionan aún con medios y me decían que soy el único que defiende a los heredianos”.

Y lo que la terminó de hacer fue que llevaba unos pedacitos del número 19.

“Lo compré por ser la fecha del sorteo. Costaba conseguirlo, no había o era más caro. Me enteré por mi esposa, Rosaura Brenes Garro, en plena calle, que me lo contó. Le dije que teníamos que revisar la serie”, recordó.

Zumbado dijo que suele comprar lotería por su suegro, quien le enseñó a pensar en qué número se puede venir en los diferente sorteos. “Tengo una relación muy bonita y muy especial con él y ese es uno de los factores por lo cual es así”.

A Fabián hay que preguntarle qué va a jugar en los sorteos de consolación. (Cortesía)

Fabián llevaba, aparte del 19, el 23 por ser el día de su cumple y el 29 por el cumple de su esposa (con ese ganó terminación).

“Se me había metido que iba a salir algún sesenta y mi suegro me compró el 69 (otra terminación) y el 63″, contó.

Zumbado llegó tarde a la casa, después de un día espectacular para él, pues no solo salió campeón, sino que tuvo el gusto de darle al gordo y pegar alguna platica, que nunca está de más.