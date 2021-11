Periodista hondureño: “La gente salió llorando del estadio”

El periodista hondureño Óscar Zúniga (así, con ene) reconoció que los aficionados catrachos salieron llorando del estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Zula este viernes luego de la derrota ante los canaleros.

El llanto no era para menos, ya que Honduras cayó 3 a 2 ante Panamá, en una manera casi inexplicable. Ganaban 2 a 0 al 77, pero en tan solo ocho minutos, los canaleros anotaron tres pepinos y dejaron fritos a los catrachos.

El reportero comenta que con el 2 a 0 había un gran ambiente en el estadio, pero con el segundo pepino panameño todo se transformó en un cementerio.

–¿Va a venir a cubrir el partido contra Costa Rica?

Se nos complicó la ida por el tema de que Honduras está mal y los periodistas estamos decepcionados. Creo que no vamos a viajar, hasta mañana (este domingo) nos van a decir si vamos.

–¿Quién cree que llega más presionado al partido?

Los dos llegan presionados, Costa Rica tiene que sumar porque tiene una leve posibilidad de avanzar y juega en casa con su gente. Sabemos que es un clásico centroamericano, pero se ve más lejos para Honduras que para Costa Rica.

–¿Qué se dice en Honduras del partido?

Desde el juego contra Jamaica los ánimos se apagaron mucho y se vino el parón por parte de la FIFA, pero la gente ayer (viernes) en el partido se miraba entusiasta por el cambio de técnico, porque la llegaba del (Hernán Darío Gómez) Bolillo, daba más confianza. Uno conoce a Panamá bien y lo que él hizo allí nos generaba más confianza, pero desde ayer, el ánimo de la gente está mal. La gente salió del estadio llorando, triste, y el juego contra Costa Rica es difícil. La afición de Honduras está apagada.

– ¿Dice que la gente se fue llorando?

Sí, muchos, imagínate, íbamos ganando dos a cero y en ocho minutos le dieron vuelta y la gente se fue del estadio llorando, uno tenía la ilusión. Con el segundo gol de Panamá el estadio fue un cementerio.

– ¿Qué dijo la prensa?

Que Panamá nos robó la ilusión del 2022, ya la selección de Honduras sabe que Catar fue un sueño y desde ayer (viernes) dejó de confiar en el proceso mundialista.

– ¿Qué les está faltando a Honduras y a Costa Rica?

El cambio generacional y eso no es cuestión de técnicos, sé que Luis Fernando Suárez es un gran técnico, nos clasificó y el Bolillo Gómez ha sido mundialista y ha clasificado a mundiales. Es cuestión de jugadores, de garra, de corazón, que sientan la camiseta y lo digo para las dos selecciones. En Costa Rica hay jugadores que no deben estar, sí se necesita la experiencia, pero ya no le dan a la Sele lo que entregaban en Brasil o en Rusia. Deben invertir más en las ligas menores.



–¿En Honduras pensaban que podían clasificar?

Había ilusión por lo que vivió Honduras en la Copa Oro, le ganamos a Panamá, se le empató a México en Estados Unidos, se le ganó a Costa Rica en el Final Four. Como aficionado había ilusión. Incluso, al inicio empatamos uno a uno con Canadá de visita y fuimos a El Salvador y empatamos. Dos puntos de vista, no estaba mal, pero vino Estados Unidos, nos pintó la cara y se nos puso muy difícil.