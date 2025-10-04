Periodista hondureño realiza fuerte acusación contra Costa Rica sobre supuesta “estrategia secreta”

Costa Rica y Honduras jugarán la próxima semana en San Pedro Sula. cortesía Fedefutbol

El partido entre Honduras y Costa Rica ya calienta, la próxima semana ambas selecciones se enfrentarán en tierra catracha por la fase final de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026 y en los medios en ambos países la meten presión al asunto.

Entre lo que dice la prensa de cada país, es normal que cada uno jale para su saco, sin embargo un periodista hondureño sorprendió al ir al más allá al decir que desde Costa Rica se está fraguando toda “una estrategia”para desestabilizar a la H afuera de la cancha.

Según Óscar Funes, relator y comentarista de Tigo Sports en aquella nación tanto la prensa como la Federación Costarricense de Fútbol están unidos para “victimizarse”.

“Desde Costa Rica se ha instalado una estrategia entre medios y protagonistas para victimizarse. Es un plan claro en días donde el fútbol de Honduras se enfrenta al tico. La otra semana va a incrementar esta estrategia. Dirán que el fútbol hondureño es físico, y ahí van condicionando al árbitro. Hablarán del estadio. Cosas así. Esto se juega también afuera de la cancha“, publicó en su cuenta de X.

LEA MÁS: Celso Borges defiende su regreso a Selección Nacional y asegura que podría aportar esto

Desde Costa Rica se ha instalado una estrategia entre medios y protagonistas para victimizarse. Es un plan claro en días donde el fútbol de Honduras se enfrenta al tico. La otra semana va a incrementar esta estrategia. Dirán que el fútbol hondureño es físico, y ahí van… — Oscar Funes (@chacofunesjr) October 2, 2025

Alajuelense eliminó a Motagua de la Copa Centroamericana, lo que fue un duro golpe en Honduras. (Diario Diez/Diario Diez)

LEA MÁS: Washington Ortega le respondió al portero de Motagua que comparó a Alajuelense con Saprissa

Tras sus señalamientos, aficionados costarricenses le pidieron respeto y que si tiene pruebas para una acusación de esa naturaleza que las presente, pues en Costa Rica no ha sucedido nada de eso.

“Hacen ver que el nombramiento de Walter López como árbitro del Honduras vs Costa Rica es perjudicial para los ticos, cuando realmente el único afectado con ese gol fantasma de Panamá (en el 2018) fue Honduras. Hay una linea marcada para condicionar. Lo importante es que se decide en la cancha”, comentó.