Periodista José Alberto Montenegro y su papá son un par de robles

José Alberto Montenegro, periodista de Tigo Sports, demostró de dónde heredó su gusto por el deporte y específicamente por el atletismo, pues este martes publicó una foto en su Instagram con su papá después de pegarse una corridota.

El señor, de 68 años, está en excelente forma y salió a correr con su hijo, por lo que Monte posteó una foto de los para rajar.

“Este viejo de casi 69 años está todavía duro. Ayer subimos corriendo hacia las eólicas en ruta a Salitral y su paso aún es envidiable. Recordamos los tiempos en los que papis me despertaba de madrugada en el colegio para ir a correr.

“El hombre nunca me obligó a nada. Simplemente me dio el ejemplo y me apoyó cuando quise experimentar la disciplina”, escribió Montenegro.