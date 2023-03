Periodista Josué Quesada no se guardó nada contra Juan Carlos Rojas

El periodista de Tigo Sports, Josué Quesada cuestionó al presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas. Instagram.

El periodista Josué Quesada cuestionó al presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas porque asegura que se queja del arbitraje tico, pero no hace nada por solucionar este problema desde su puesto en la Federación Costarricense de Fútbol.

El presi morado es uno de los directores del Comité Ejecutivo de la Federación y se ha quejado en varias ocasiones del arbitraje tico, por lo que las críticas en su contra han sido cada vez más constantes, ya que consideran que tiene la papa en la mano para solucionar lo que pasa con los centrales y no hace nada.

“A Juan Carlos Rojas no lo puedo defender, no me parece apropiado, no se ve elegante, va contra todo lo que proyecta Juan Carlos Rojas, es todo un señor, un caballero, un empresario, una persona exitosa, de la alta sociedad, pero el poder le llegó a la cabeza, porque quiere más y más.

“Comenzó como el presidente del Saprissa, ahora se metió a la Federación, no aguantó la tentación de tener más poder, de tener más tentáculos en el fútbol, pero esos tentáculos lo terminan ahorcando, porque don Juan Carlos es una de las personas en el fútbol que tiene el poder de decidir qué puede pasar en el arbitraje, pero no.

¿Puede hacer algo Juan Carlos Rojas por su puesto en la Fedefútbol con el tema del arbitraje?

“En la Federación cambian de marca y los árbitros quedan por fuera, la Federación gana dinero en el Mundial y no profesionalizan a los árbitros, la Federación recibe premios de la FIFA, recibe condecoraciones de la FIFA, hace mundiales menores y los árbitros están metidos en una bodega, como carretillos de construcción, sin uniformes.

“Es de verdad patético que vengan a llorar por los árbitros los mismos que pueden arreglarlo y no les da la gana, impresentable”, comentó.