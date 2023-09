Periodista le manda fuerte dardo a justificación de Vladimir Quesada: “A mí me parece mezquino”

En Tigo Sports no compraron las justificaciones de Vladimir Quesada sobre el resultado del clásico. (Rafael Pacheco Granados)

La justificación del técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, respecto a que su equipo perdió el clásico únicamente por que el árbitro William Mattus no les pitó un penal al final del partido no cayó bien entre los periodistas de Tigo Sports, este domingo por la noche.

El canal realizó este domingo una transmisión especial para analizar lo que dejó el partido entre Alajuelense y Saprissa, y allí los comunicadores estuvieron de acuerdo en que todo no se puede resumir de manera tan sencilla a como lo expone Quesada.

José Alberto Montenegro, jefe de información del canal, hasta afirmó que el punto de vista del técnico morado le parece mezquino por bajarle del todo el piso a su rival, que para él fue mejor.

“A mí no me parece salir a decir de parte de Vladimir Quesada que el partido se define por una mano que pudo pitar el árbitro, que tuvo y no pudo pitar. El arbitraje y el partido le costó a William Mattus, hay que decirlo, le costó enormemente, creo que hasta le faltaron el respeto en muchos episodios del juego, pero ya en cancha, en el terreno de juego, la Liga fue mejor equipo”, comentó.

LEA MÁS: Andrés Carevic le respondió a Vladimir Quesada sobre si Alajuelense ganó solo por un penal no pitado

Gustavo López, Kristian Mora y Tomás Fonseca estuvieron de acuerdo que al árbitro se le fue el partido de las manos, pero que tampoco se puede justificar todo por una jugada.

“Es que me parece que salir a decir que el partido se define por una mano, a mí me parece mezquino”, recalcó Montenegro, palabras que López secundó.