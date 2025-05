Periodista Maynor Solano tuvo fuerte encontronazo con exjugador de Alajuelense

El periodista Maynor Solano se agarró con un exjugador de Alajuelense. Instagram Maynor Solano. (Instagram)

El periodista Maynor Solano tuvo un encontronazo con un exjugador de Alajuelense, en sus redes sociales.

Resulta que este lunes en la mañana, Solano publicó en su página de Facebook una foto del defensor manudo Aarón Salazar, durante el clásico entre Saprissa y la Liga y destacó:

“La variante que cambió el clásico. Es un jugador de perfil bajo pese a los varios títulos que ha ganado. Ayer (domingo) ingresó de cambió con el 2-0 en contra, Óscar Ramírez lo envío al medio campo con la libertad de ir al ataque.

“La primera bola que tocó casi termina en gol... Aarón Salazar le dio equilibrio a la Liga, fuerza, dinámica y seguridad con la pelota. Eso se complementó con el buen trabajo de Matarrita y Joshua Navarro, quienes también ingresaron de cambio”.

El exjugador Harold Palacios tuvo un encontronazo con Maynor Solano, en redes sociales. Facebook Harold Palacios. (Facebook Harold Palacios./Facebook Harold Palacios.)

La publicación generó una cantidad de comentarios, entre ellos, el de Harold Palacios, quien jugó con Alajuelense a finales de los 90 y que le respondió de una forma sarcástica al periodista y ahí, Solano le respondió con todo.

“Espacio publicitario”, le mencionó Harold.

Solano no aguantó nada y de una vez le replicó: “Como siempre tirando sin argumentos, yo sí tengo memoria, tenías mucho gol, eras rápido, determinante, pero me imagino que en esa época eras igual que ahora y por eso no te consolidaste en un equipo grande. Entiendo su frustración don Harold, pocos te recuerdan en el fútbol, eso debe de doler un poco y por eso mantenés la foto con la camisa de Alajuelense”.

