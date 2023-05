Periodista mexicano que criticó a Joel Campbell habla sobre la final entre Saprissa y Alajuelense

El comentarista deportivo desde hace años sigue de cerca el fútbol nacional. Foto: Instagram @luchooibarra

Luis Fernando Ibarra, periodista de Multimedios México, quien se dio a conocer en Tiquicia por los filazos que le manda a Joel Campbell por su rendimiento en el Club León, conversó con La Teja y hasta se mandó a decir quién será el favorito en la serie entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Lucho, que cuenta con más de una década en el periodismo deportivo, tiene buen conocimiento del fútbol nacional y sin titubear respondió quién es el favorito en la serie entre morados y manudos.

“Saprissa siempre es un candidato al titulo, pase lo que pase, Saprissa es un equipo grande de Costa Rica, la exigencia que tienen es enorme, aunque no lleguen bien, siempre serán favoritos”, dijo.

El comunicador confesó le detalle del por qué le gusta el estilo del cuadro morado, bien conocido en tierras aztecas desde hace buen tiempo.

“Me gusta el Saprissa porque son unos animales de competencia, es un equipo importante, de peso y por eso me han llamado la atención”, apuntó.

Ibarra explicó, desde su punto de vista, por qué los morados son más conocidos en muchas partes del mundo en comparación con los rojinegros, pero sin quitarle méritos a los erizos, porque dice que sabe que también pueden dar la pelea.

“Pasa con el Liverpool, que ha ganado la Champions League o Independiente de Argentina con la Copa Libertadores, que a lo mejor en la liga local no son ganadores y Saprissa es lo mismo.

“El aficionado común se queda con el Saprissa que le compitió al Liverpool, uno lo conoce porque es periodista, pero el aficionado ordinario no conoce a Alajuelense porque no han tenido ese roce de llegar a un mundial de clubes, sí en Concachampions, pero no en mundial de Clubes, como lo ha hecho Monterrey. Alajuelense es un equipo que seguramente será grande, pero a nivel local, pero no internacional”, amplió.

Agregó que esta situación también pasa en México con Monterrey y Tigres, ya que a los rayados, como es conocido Monterrey, son más conocido a nivel internacional por los torneos que ha jugado afuera que a sus rivales, que son de la misma ciudad.

Cambio de aires para Campbell

En la entrevista también aprovechamos para preguntarle qué debería hacer Joel Campbell, ya que su futuro apuntaría fuera de México y su consejo fue claro, que si quiere retomar protagonismo, debe buscar otras opciones.

“Lamentablemente para Joel Campbell debería estar más preocupado por su presente, porque ha sido suplente por un año y medio en Monterrey y León, en México no le veo oportunidad de jugar en equipos limitados como el Mazatlán o Querétaro, debería regresar a su país para ver si puede recuperar la titularidad, porque en México lo veo como un jugador que no aporta mucho”, apuntó.

Lucho dijo que se ha sorprendido por cómo sus comentarios hacia el legionario han llegado rápidamente a los ticos.

“La verdad sí, porque el mundo está más globalizado, las noticias llegan rápidamente y en las redes sociales las noticias impactan en muchos lugares, es bueno y malo a la vez, porque cuando uno habla sin sustento, pues aveces termina mal parado”.

El mexicano se mostró tranquilo, porque asegura que todo lo que dijo sobre Joel fue cierto, porque su argumento fueron los números que arrojó el tico en la cancha.

“Finalmente estoy muy satisfecho, porque lo que uno intenta es decir comentarios con apoyo estadístico, con objetividad y no es solo hablar por hablar, sino que esté bien sustentada y en el tema de Campbell, no me equivoqué, el equipo de León fracasó y simplemente las molestias se llegaron por decir las verdades”, concluyó.