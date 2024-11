Periodista nicaragüense: “uno no puede evaluar tan mal al árbitro cuando había VAR”

Nectalí Mora, periodista nicaragüense, criticó la labor de quienes supervisaron el VAR en el juego entre Real Estelí y Alajuelense. Cortesía.

Un periodista nicaragüense aseguró que, si bien al árbitro hondureño Selvin Brown le faltó seguridad para señalar una falta de penal contra el Real Estelí, en el juego ante Alajuelense, el mayor error lo cometieron en la sala VAR, al no sancionar la falta como se debía.

Nectalí Mora afirmó que al igual que él, la mayoría de los periodistas deportivos de Nicaragua coinciden en que la falta que cometió Ian Lawrence, en los últimos minutos del juego ante los pinoleros, era penal. El juego de ida de la final de la Copa Centroamericana finalizó 1-1 y esta jugada, en el último suspiro del encuentro, habría cambiado el resultado del mismo.

“En la primera jugada, que se señala a favor de Alajuelense, el VAR llama al árbitro y el central decide que se debe cobrar el penal para los rivales, pero en la segunda, como que no quedaron dudas y nos dejó con la espinita, porque muchos vimos que había una mano.

“Más allá de la jugada que criticó el técnico Otoniel Olivas, me parece que el trabajo del árbitro no fue malo y si al final no estuviera el VAR, no sé qué hubiera pasado con esta polémica, porque es una jugada que no se ve bien a través del ojo humano y la hondureña Melissa Borjas, quien lideró el VAR, avisó que se había señalado bien la jugada”, dijo.

El juego entre los pinoleros y los rojinegros finalizó con marcador 1-1. Prensa LDA. (Cortesía LDA)

Borrón y cuenta nueva

Para el comunicador, el Estelí debe dejar de llorar sobre la leche derramada y hacer borrón y cuenta nueva para el juego de vuelta del próximo miércoles, en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Creo que al Estelí le faltó contundencia, porque en el primer tiempo tuvo 3 opciones claras y no las concretó.

Ya esto no cuenta para lo que se viene, si la Liga quiere ganar debe mostrar otra versión, porque el juego de allá no será fácil. Estelí se vio mejor que los alajuelenses y la Liga podría ganar fácil, si el Estelí tiene un mal día, pero Olivas y sus muchachos saben lo que se están jugando y no cometerán los errores del año pasado”, manifestó.