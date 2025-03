Periodista nos contó cómo cambió su vida en el ring desde que dejó la máscaras atrás

Eric Gassmann se divierte y goza muchísimo intepretando a Káiser en RWA, empresa en la que tiene dos campeonatos. (Instagram Kaiser_rwa/Instagram Kaiser_rwa)

Eric Gassmann, periodista y director de EXA FM, sorprendió a mucha gente en setiembre del 2024, cuando le reveló al mundo su otra cara, la cual tuvo en secreto por diez años, al quitarse la máscara y mostrar que era el luchador costarricense llamado Káiser.

Tras dar la noticia que generó revuelo en sus redes sociales y hasta entre muchos famositicos y comunicadores que no tenían idea de la doble vida que llevaba, el comunicador siguió disfrutando en el ring y nos contó cómo su vida cambió.

Este domingo volverá a subirse al cuadrilátero y lo hará por partida doble, tendrá dos luchas en el evento Starcrash, de la empresa de lucha libre costarricense Riot Wrestling Alliance (RWA), en la que lucha bajo el seudónimo que lo hizo famoso en el ring.

La única diferencia es que la máscara, que lo volvió emblemático y tapaba su identidad, quedó en el pasado para darle espacio a nuevas cosas. Luego de ese hecho ganó dos campeonatos en la empresa, el de la categoría Open y el de parejas junto su compañero Klhan, quien además ostenta el título máximo de la compañía.

“Ha sido vacilón, pasé diez años en el anonimato, la gente que estaba a mí alrededor que sabía, entendía que uno no podía hablar de estos temas tan abiertamente y todavía es un poco extraño para mí que pueda hacerlo.

“Lo que me ha pasado es que ahora sí la mayoría de la gente me pregunta cosas. El mayor círculo de personas que me conocía, no sabía que hacía lucha, ni sabía que acá se hacía lucha libre, entonces vienen ese montón de preguntas que siempre la gente tiene alrededor de la disciplina. Debo decir que ha sido como una etapa de culturización, de empezar a enseñar de qué trata, hace cuánto se hace, el rol que tenemos en la compañía, cómo se trabaja, qué son los personajes, por qué la lucha libre es como es y sí nos pegamos y todo eso”, explicó.

Junto a su compañero Klhan, Káiser domina lo que sucede en RWA. (Instagram Kaiser_rwa/Instagram Kaiser_rwa)

Gassmann nos dijo que mucha gente también se animó a ir a ver los shows, los cuales realizan cada 15 días en San Francisco de Dos Ríos, al ver de quién estaba detrás de la máscara.

“Yo soy buen amigo de Nelson, el cantante de Agressor (banda de metal costarricense), y a raíz de esa publicación, me dijo que quería colaborar conmigo, hacer algo. Al hacer un cambio de personaje estaba buscando una nueva canción y resultó que Agressor me dio una de sus canciones para que fuera mi tema entrada al ring y este domingo en el show, Nelson la cantará en vivo para una de las entradas especiales que tenemos”, contó.

La dinámica del show entre luchadores y público es bastante singular, a los villanos como Káiser los abuchean, les gritan de cosas y hasta les mandan uno que otro madrazo, como parte de esa interacción con la gente, lo que confiesa le encanta, pues es parte de vender un show.

“Como parte de esa culturización es vacilón, porque la gente luego me pregunta, cuando vio el show por televisión (en TD Más), que vio que gané haciendo trampa, o dándole un golpe bajo a alguien, y me reclaman que por qué hago trampa, entonces hay que explicar que mi personaje es el malo de la película y hace esas cosas, es el sucio y van entendiendo poco a poco.

“Me pasó el año pasado que tuve una lucha en diciembre, en la que me quiebran un fluorescente en la cabeza y compañeros de trabajo que me vieron como a los dos días me preguntaban si era mentira, que era utilería y le dije que era de verdad, les enseñé las marcas y la gente no lo cree y luego la pregunta que siempre viene después: ¿Porqué usted hace eso? Yo entiendo que la lucha libre está en crecimiento”, dijo.

Respecto al show de este domingo, luchará dos veces en un evento que durará más de tres horas y que tendrá como evento estelar un combate tipo Iron Man entre el campeón Klhan y el retador Regulus Maxens, que durará una hora y el vencedor será quien gane más caídas o logre rendir más veces a su rival en ese lapso de tiempo.

En total habrá seis combates de todo tipo, desde intergéneros, en parejas y hasta uno de lucha tipo violenta, en la que todo es permitido y se pueden pegar con cualquier cosa que se encuentren. Las entradas las puede adquirir por la página de Instagram o Facebook de la compañia a ocho mil colones, o el día del evento en Lion Pack Crosffit Center en San Francisco.

“Yo siempre hablo para la gente que le gusta la lucha y no se ha mandado o para la que tal vez ve una nota y está descubriendo que hay esto. Es un espectáculo increíble para ver en vivo, lo van a disfrutar muchísimo y pasar demasiado bien, se van a reír, brincos de adrenalina, van a aplaudir, abuchear.

A como da, Káiser también recibe sus buenos manazos en el ring. (Instagram Kaiser_rwa/Instagram Kaiser_rwa)

“Abrimos estas puertas cada quince días para que la gente llegue a desahogarse, para que bote el estrés de la semana y se vaya para la casa contento, que sepa que en Costa Rica se hacen espectáculos así y con buena calidad. Ojalá nos den la oportunidad de ver el trabajo que hacen los muchachos, para el cual se preparan durísimo y con muchas ganas”, finalizó.