Periodista panameño: “A Costa Rica hay que terminar de matarla futbolísticamente”

Costa Rica y Panamá debutan este lunes en la Copa Oro con un panorama muy distinto al de hace unos años, ahora nuestros vecinos del sur son los favoritos.

Panamá llega en un mejor momento que Costa Rica, venida a menos en los últimos duelos. Esos contrastes inclina las apuestas a favor de los canaleros.

El partido será este lunes a las 6:30 de la tarde en el estadio Lockhart Stadium en Fort Lauderdale en Florida. A primera hora lo hará El Salvador ante Martinica a las 4:30 de la tarde, abriendo así el grupo C.

Panamá le ganó en marzo a Costa Rica, de visitante, por la Liga de Naciones, 1 a 0. (Rafael Pacheco Granados)

Costa Rica ha sido la piedra en el zapato de Panamá en su crecimiento, pues aunque los canaleros han ganado partidos, como el último por la Liga de Naciones, Costa Rica suele ganar los encuentros de más peso. Los panameños no olvidan la eliminatoria pasada donde llegaron a tener ocho puntos de ventaja sobre los ticos, pero finalmente, el clasificado al Mundial fue Costa Rica.

La Tricolor sacó un empate a cero en Panamá, con el agua hasta el cuello y le ganó en San José 1 a 0, un partido clave, donde el mayor peso ofensivo lo llevaron los visitantes. Esa jerarquía tica aún hace que el equipo patrio sea respetado por los vecinos canaleros.

“Ya no le tenemos miedo, pero respeto sí. A Costa Rica hay que matarla de una vez, no dejarla viva ni un poquito. Y además, es el momento ideal porque al técnico Luis Fernando Suárez no lo quieren. Hay que terminar de matarlos futbolísticamente, pero sabemos que son peligros, una razón más para salir al cien por ciento, porque Costa Rica en momentos difíciles te hace daño”, opinó el polémico periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, de El Marcador.

Thomas Christiansen le ha tomado la medida a Costa Rica. (LUIS ACOSTA/AFP)

Billy Pineda, de Cos Panamá, cree que hoy es el momento más equiparado en la historia futbolística entre Costa Rica y Panamá y esa situación la deben aprovechar sus compatriotas.

“Panamá ha encontrado la motivación que le genera enfrentar a Costa Rica, pero ahora con la convicción de que tiene con qué ganarle. Ya le sacó dos partidos en San José, para la historia ganarle a Costa Rica dos juegos oficiales seguidos era impensable y puede volverse una realidad”, explicó.

“En los papeles, Panamá es mejor que Costa Rica pero Costa Rica tiene la jerarquía, como el Real Madrid”, — Chepe Bomba, El Marcador

“Pero yo veo a Costa Rica como un animal herido, siempre es de temer, de respetar, por más que el león esté herido se levanta y Panamá no llega a la Copa Oro como estaba hace tres meses”, expresó Pineda. Dijo que algunas lesiones han mermado al equipo.

Tanto así que lo explicó con un ejemplo. “Hace dos o tres meses, había en la Federación Panameña de Fútbol (Fenaput) una esperanza de llegar a la final de la Copa Oro, ayer (viernes) pregunté lo mismo y creen que con llegar a cuartos de final estaría bien”, manifestó el periodista.

Otra que dio su opinión fue Nicolle Ferguson, comunicadora de RPC y Telemetro, quien cree que Panamá tiene con qué derrotar a Costa Rica y hacer más real esa igualdad que se ha dado en los últimos tiempos.

La selección debe mejorar mucho para ganarle a Panamá.

“De los años recientes, esta es la ocasión que nos vemos más de tú a tú, más equiparados, se ha vuelto como un clásico y creo que con relación a años anteriores, hemos recortado la distancia”, expresó la comunicadora.

Añadió que es un momento ideal para que ese acortamiento de distancias sea más real, pero cree que por más que se gane, siempre le faltará algo a Panamá.

“A nivel personal, creo que los golpes de autoridad se dan en las eliminatorias, ganar en Liga de Naciones y en Copa Oro está bien, pero el enfrentamiento crucial es en la eliminatoria, es el momento clave y Costa Rica resolvió en la eliminatoria. Hay panameños que dirán que ganar en la Copa Oro el lunes será dar un golpe de autoridad, pero no se compara a una eliminatoria y vea que fueron al Mundial”, expresó Ferguson.

Eso sí, dijo que en el entorno panameño, haber ganado en la Liga de Naciones y haber jugado el Final Four le da un aire en el país de favoritismo.

“Sin duda, el partido contra Costa Rica es el clave”, dijo.