Chepe Bomba hace un confesión sobre el Saprissa que dejó picados a muchos liguistas

Chepe Bombona mostró con orgullo la camiseta del Saprissa.

José Miguel Dominguez, el comunicador panameño mejor conocido como Chepe Bombona, hizo una confesión sobre el Deportivo Saprissa que incomodó a varios manudos.

Carlos Coronado, un usuario de TikTok, compartió un video donde el pañameño hace varias afirmaciones sobre el conjunto morado.

Bomba, con la camiseta del Monstruo en mano, dice: “Esta es la camiseta, no solamente del Saprissa, sino del Real Madrid de Costa Rica, del Real de la Uncaf de la Concacaf, del club más grande de Centroamérica, el papá del Olimpia, para los hondureños agrandados, este sí es un grande de verdad, y los de Alajuelense que no lloren tampoco porque Saprissa es el grande”.

Mientras el pañameño le estaba enseñando la camiseta a sus compañeros del programa El Marcador, dijo que en el conjunto tibaseño juega Fidel Escobar, quien es panameño y aseguró que es uno de los futbolistas más connotados de su selección.

El periodista besó la camiseta y afirmó ser hincha del Deportivo Saprissa.

LEA MÁS: ¿Renunciaría Allen Guevera a la Sele como lo hizo su amigo Cristian Gamboa?

“La grandeza del Saprissa hace que se asuste la Liga Deportiva Alajuelense, hasta cuando jugábamos finales no pasa nada con la Liga, no levanta cabeza, y el Saprissa puede quedar de segundo, no ser campeón, pero siempre está ahí ganando los clásicos, ahí están los números y no mienten, el número uno de Costa Rica es Saprissa”, añadió.

Periodista panameño dejó picados a muchos manudos

Varios usuarios de esta red al ver el video dejaron sus comentarios: “Son grandes, pero seguiré siendo herediano hasta la muerte”, “Lo que no dijo fue que son seis equipos unidos con diferentes escudos, para ganar esos títulos”, “Tantos idiomas que existen y decidió hablar con la verdad”, ”Este señor sí sabe de fútbol”.